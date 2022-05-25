Гаубицы Caesar уже на передовой — Залужный 25 мая, 01:48 Цей матеріал також доступний українською Украинские артиллеристы быстро овладели новым вооружением (Фото:Валерий Залужный/Facebook)

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинские защитники уже начали использовать на передовой современные гаубицы Caesar.



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«Наши артиллеристы быстро овладели новыми САУ, фактически за 2−3 часа. Искренне благодарен партнерам за оказанную помощь! Она служит приближению нашей Победы», — заявил Залужный.

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Caesar — это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью. Для стрельбы используют несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

«На этом расстоянии находится артиллерия, резервы, пункты управления противника. Их уничтожение снижает наступательный потенциал врага», — заявил Залужный.

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