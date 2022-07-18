«Приказал уничтожить HIMARS»: минобороны РФ утверждает, что Шойгу снова проинспектировал оккупационные войска

18 июля, 09:48
Как утверждается, Сергей Шойгу проинспектировал группировку Восток (Фото:mil.ru)

Как утверждается, Сергей Шойгу проинспектировал группировку Восток (Фото:mil.ru)

Кремлевская пропаганда заявила, что глава минобороны РФ Сергей Шойгу снова проинспектировал российские оккупационные войска в Украине.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

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Как утверждается, на этот раз Шойгу решил проверить группировку Восток.

Ее командующий Рустам Мурадов отчитался перед ним о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по «разгрому сил противника».

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В свою очередь Шойгу приказал разобраться с ракетными и артиллерийскими средствами большой дальности, которыми ВСУ уничтожают тыловую инфраструктуру российских войск на временно оккупированных территориях.

https://www.youtube.com/embed/g0lkg5jF0Zc

Вероятно, речь идет в первую очередь о реактивных системах залпового огня HIMARS, которыми украинские военные всего за пару недель уничтожили десятки складов с боеприпасами, командных пунктов, казарм и других военных объектов ВС РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Сергей Шойгу Минобороны РФ Война России против Украины РСЗО HIMARS

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