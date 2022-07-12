Panzerhaubitze 2000. Современная немецкая САУ с автономной стрельбой на службе ВСУ — видео 12 июля, 12:36 САУ Panzerhaubitze 2000 (Фото:Скриншот видео НВ)

Украина получила и стала применять немецкие САУ PzH 2000. Это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм пушкой. Германия и Нидерланды передали Украине 12 САУ этого типа.



PzH 2000 уже эффективно показали себя в бою, уничтожая оккупантов. Экипаж может запрограммировать гаубицу на огонь по координатам и оставить ее, пока САУ будет наносить огонь, военные смогут прятаться в безопасном месте.

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«По сравнению с нашей техникой, с которой мы работали раньше, данная гаубица может работать автономно, она может стоять сама, что уже увеличивает нашу безопасность. Она сама себя привязывает, затем на компьютере командир вбивает все данные и через 30 секунд при полностью рабочей автоматике можно выполнить огневую задачу и оставить огневую позицию», — рассказывает военный ВСУ Руслан.

По мнению украинских бойцов, большой плюс гаубицы — это быстрострельность. Сейчас ВСУ используют высокоточные боеприпасы, которыми прямым попаданием можно поразить танк.

Дальность огня Panzerhaubitze 2000 от 30 до 67 км. САУ может маневрировать и двигаться со скоростью 45 км/ч вне дорог.

PzH 2000 стоят на вооружении Германии, Хорватии, Греции, Венгрии, Италии, Литвы, Нидерландов, а теперь и Украины.

На саммите в Мадриде Германия и Нидерланды анонсировали поставку еще 6 САУ PzH 2000 для ВСУ.



Как работает САУ Panzerhaubitze 2000 — смотрите в видео НВ:

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