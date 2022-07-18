Помогли HIMARS. Ситуацию на фронте удалось стабилизировать — Залужный
Валерий Залужный (Фото:CinC AF of Ukraine/Facebook)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли сказал, что ситуацию в Украине удалось стабилизировать, она сложная, напряженная, но полностью контролируемая.
В понедельник, 18 июля, Залужный сообщил в Facebook, что американские системы HIMARS помогли защитникам Украины удержать оборонные рубежи и позиции. С их помощью военные наносят прицельные удары по российским пунктам управления, складам боеприпасов и топлива.
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«Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице США и их союзников за помощь в борьбе за свободу», — рассказал главнокомандующий ВСУ.
15 июля в Министерстве обороны сообщали, что защитники Украины уничтожили уже 30 логистических объектов российских войск с помощью американских РСЗО HIMARS.
На 20 июля запланирована четвертая встреча контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
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