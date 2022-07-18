Помогли HIMARS. Ситуацию на фронте удалось стабилизировать — Залужный

18 июля, 21:51
Валерий Залужный (Фото:CinC AF of Ukraine/Facebook)

Валерий Залужный (Фото:CinC AF of Ukraine/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли сказал, что ситуацию в Украине удалось стабилизировать, она сложная, напряженная, но полностью контролируемая.

В понедельник, 18 июля, Залужный сообщил в Facebook, что американские системы HIMARS помогли защитникам Украины удержать оборонные рубежи и позиции. С их помощью военные наносят прицельные удары по российским пунктам управления, складам боеприпасов и топлива.

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«Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице США и их союзников за помощь в борьбе за свободу», — рассказал главнокомандующий ВСУ.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid026M8x6sZL1BSwVqA8fDZHFALck4HpaqjKNy4wHYotLDBudowxbeLURWaGbGwGT8nxl

15 июля в Министерстве обороны сообщали, что защитники Украины уничтожили уже 30 логистических объектов российских войск с помощью американских РСЗО HIMARS.

На 20 июля запланирована четвертая встреча контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

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https://www.youtube.com/embed/ARjBcK8t_Yo
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина-США Валерий Залужный Война России против Украины РСЗО HIMARS

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