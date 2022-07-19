Посол в США про ракеты для HIMARS с дальностью 300 километров: Удивим россиян на поле боя

19 июля, 14:09
Оксана Маркарова призвала не разглашать данные о возможной передаче Украине ракет для HIMARS с дальностью поражения 300 км (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Оксана Маркарова призвала не разглашать данные о возможной передаче Украине ракет для HIMARS с дальностью поражения 300 км (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала возможность предоставления Киеву ракет для HIMARS с дальностью стрельбы до 300 километров.

В интервью Радио Свобода она заявила, что Украина обсуждает с США все возможности для поставки новых видов вооружения, однако информации о передаче таких ракет и прочей помощи разглашать не стоит, лучше «удивить врага».

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«С самого начала этой фазы войны все запросы от украинской стороны направлены не только на то, что нам нужно прямо вот в этот момент на поле боя, но также наши планы и наше понимание, что нам нужно будет в будущем. Поэтому мы обсуждаем с нашими партнерами, я здесь не буду в детали заходить, как мы говорим, лучше мы удивим чем-то россиян на поле боя, но мы обсуждаем все возможности», — сказала посол.

Она добавила, что украинская сторона на всех уровнях постоянно работает над тем, чтобы увеличить количество оружия и получить новые виды вооружения.

15 июля в Министерстве обороны сообщали, что защитники Украины уничтожили уже 30 логистических объектов российских войск с помощью американских РСЗО HIMARS.

https://www.youtube.com/watch?v=ARjBcK8t_Yo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Ракеты РСЗО Оксана Маркарова Война России против Украины РСЗО HIMARS

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