Франция передаст Украине еще гаубицы Caesar 29 июня, 03:21 САУ Caesar (Фото:defence-ua.com)

Франция передаст Украине шесть самоходных артиллерийских установок Caesar. Накануне уже поставили 12 гаубиц.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, пишет Le Parisien.



Он подчеркнул, что подобная бронетехника необходима, чтобы быстро передвигаться в находящихся под обстрелом противника районах. Лекорню не уточнил, когда Украина их получит.

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Caesar – это самоходная артиллерийская установка нового поколения, позволяющая поражать цели противника на расстоянии 20 километров.

Накануне Германия и Нидерланды поставят Украине шесть дополнительных гаубиц Panzerhaubitze 2000.

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