«Высокие технологии побеждают нашествие». Резников сравнил HIMARS от западных партнеров с советскими технологиями

9 июля, 20:33
РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

Глава Минобороны Украины Алесей Резников сообщил, что первые четыре РСЗО HIMARS наносят больше поражения российским оккупантам, чем советские гаубицы 152-го калибра.

«Сегодня только первые четыре установки HIMARS, которые Украина получила от стран-партнеров, наносят большее поражение врагу, чем классические проверенные временем пушки 152-го калибра», — сказал глава Минобороны во время бизнес-конференции на платформе Forbes.

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Он подчеркнул, что ВСУ все еще нужны беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, системы связи, автоматизированные системы управления и другое вооружение.

«Чтобы сохранить жизнь наших воинов, нужно, чтобы у нас воевали дроны. Современная война продемонстрировала, что именно высокие технологии побеждают нашествие», — отметил он.

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8 июля администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS. Всего Украина получит 12 этих систем и боеприпасы к ним.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Минобороны Украины Гаубицы Алексей Резников РСЗО HIMARS

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