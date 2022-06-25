«По цели — огонь». Залужный показал первое видео работы ракетных систем HIMARS в Украине

25 июня, 13:00
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РСЗО HIMARS уже работают в Украине (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

РСЗО HIMARS уже работают в Украине (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал первое официальное видео применения американских реактивных систем залпового огня HIMARS в Украине.

«Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже действуют в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели — военные объекты врага на нашей, украинской, территории», — написал Залужный у себя в Facebook.

Видео дня
https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/422416419760121/

В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что первые американские системы уже прибыли в Украину. В этот же день Пентагон анонсировал еще один пакет помощи для Киева, который, по данным СМИ, включает дополнительные четыре системы.

По информации телеканала CNN, Украина получит все HIMARS от США к середине июля.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   РСЗО Украина Валерий Залужный Война России против Украины РСЗО HIMARS

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