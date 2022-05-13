«Высокоточные и очень эффективные»: Залужный рассказал о впечатлениях бойцов ВСУ от гаубиц M777

13 мая, 16:22
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США поставили в Украину десятки гаубиц М777 (Фото:Главнокомандующий ВСУ/Facebook)

США поставили в Украину десятки гаубиц М777 (Фото:Главнокомандующий ВСУ/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о впечатлениях украинских артиллеристов от 155-мм гаубиц M777, полученных от США для противостояния российским войскам.

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В пятницу, 13 мая, он опубликовал на своей странице в Facebook фото со стрельб, отметив, что данные орудия показали себя с наилучшей стороны.

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«Отдельные приветствия и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие», — подчеркнул Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/309101904718635

В рамках военной помощи власти США решили передать Украине 90 гаубиц М777, большая часть из которых уже прибыла в страну.

https://www.youtube.com/embed/foPuAmSy-IQ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Артиллерия Гаубицы Валерий Залужный Война России против Украины

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