Оружие победы. Лучшая колесная техника Запада, которую уже используют и еще получат ВСУ 7 июня, 19:47 Цей матеріал також доступний українською Archer — шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка нового поколения, она разворачивается в боевой порядок и сворачивается за 30 секунд. (Фото:Stridsvagn122/en.wikipedia.org)

В течение трех месяцев полномасштабной войны с Россией Украина получает от стран НАТО, а также партнеров со всего цивилизованного мира, вооружение, боеприпасы, амуницию и гуманитарную помощь более чем на $8 млрд.

Богдан Тузов журналист

Колесная техника на поле боя имеет ряд преимуществ над гусеничной. Техника на колесах имеет большую скорость передвижения и мобильность. Это позволяет проводить разведку, быстро менять место дислокации (положение), а также как можно скорее доставлять личный состав на позиции. Хочется рассказать об особенностях и технических характеристиках колесной техники, которую НАТО предоставило Украине.

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Вашингтон согласился предоставить Украине мощную реактивную артиллерийскую систему — HIMARS

Фото: defense.gov

Экипаж системы состоит из трех человек, водитель, наводчик и командир. HIMARS защищены от осколков и стрелкового оружия, но остаются достаточно легкими, что позволяет транспортировать их самолетами. РВСВ вооружена шестью ракетами с GPS наведением, тогда как советские Ураганы имеют наведение — «на глаз». Подготовка к стрельбе занимает около минуты. Перезарядка занимает около пяти минут, что связано с тем, что система перезаряжается контейнерами по три ракеты. В то же время, чтобы перезарядить Ураган понадобится более 20 минут, потому что каждая ракета загружается отдельно. Американские РСЗО превосходят в точности: накрывают не площади, а бьют точечно, с отклонением от цели на метры. По источникам The Washington Post боеприпасы, которые получает Украина для РСЗО HIMARS, будут иметь дальность поражения до 70 километров.

Украинские военные уже овладевают HIMARS в засекреченном месте за пределами Украины.

Чехия поставила Украине самоходные артиллерийские установки DANA и DANA M2 калибров 152-мм

Фото: АрмияInform

САУ Dana была разработана еще в Чехословакии в середине 70-х годов. В то время это была более чем интересная разработка, отличавшаяся двумя решениями — механизмом подзарядки и колесным шасси по формуле 8×8. Также Вооруженные Силы уже получили совершенно новую артиллерийскую систему — Dana М2. Обновленная САУ теперь оснащена автоматизированной системой управления войсками, улучшенной системой управления огнем и диагностикой боевой машины.

Калибр Dana и Dana М2 — 152-мм, который является советским стандартом для украинской армии. Чешская САУ может использовать стандартные выстрелы для гаубиц Д-20 и САУ 2С3 Акация и вести ими огонь на расстояние до 19-20 км. Также чешской компанией Brono Defense Group был разработан снаряд DN1CZ, способный уничтожать цели на расстоянии до 25,5 км. Общий боезапас составляет — 40 выстрелов.

Фото: АрмияInform

Механизм подзарядки Dana самостоятельно осуществляет подачу снарядов и зарядов в пушку без участия человека. Благодаря ему САУ может производить до пяти выстрелов в минуту.

Колесная база полностью вписывается в концепцию Hit and Run — «бей и беги», которая в условиях современной контрбатарейной борьбы становится одним из немногих средств выживания.

Швеция передала Украине 155 мм САУ FH77 BW Archer

Фото: сайт Army-Technology

Archer — шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка нового поколения. САУ построена на базе шасси Volvo A30D 6×6 и предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях. Шасси может выдерживать подрыв до 6 кг взрывчатки. Возможно движение при всех пробитых колесах.

Технологичнее этих гаубиц в мире ничего нет: разворачивается в боевой порядок и сворачивается за 30 секунд, может работать по системе управления огнем «Огненный налет» когда подряд производится серия выстрелов, но при каждом выстреле изменяется угол наклона ствола таким образом, что 5-6 снарядов падают на цель одновременно, при этом пока снаряды долетят до цели, САУ уже будет далеко от позиции с которой велся огонь.

Максимальная скорострельность 8–9 выстрелов в минуту. Аппарат подзарядки позволяет выпускать шесть снарядов за 30 секунд по разным траекториям. Максимальная дальность 30 км обычным снарядом, 40 км с ракетным двигателем и 60 км управляемым снарядом Excalibur.

Париж поставил Киеву 155-мм колесные самоходные артиллерийские установки

Фото: United States Army

Франция поставила в Украину колесные САУ Caesar калибром 155 мм. Они уже поступили в ВСУ и присылают «приветы» российским оккупантам. По словам Залужного, пользоваться новейшими САУ воины ВСУ научились буквально через несколько часов.

Артиллерийская установка нового поколения позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 км и больше от линии фронта с высокой точностью.

Эти САУ на колесном шасси, что делает их мобильными и маневренными. Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — пять выстрелов в минуту и высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм, применяемых в странах НАТО.

155-мм САУ ZUZANA – современная самоходная гаубица для ВСУ

Фото: Slovak Ground Forces

Словакия отложила поставки САУ Zuzana 2 собственной армии, чтобы передать их Украине. В правительстве Словакии отметили, что в настоящее время приоритет предоставляется любым последующим заказам Украины.

Об этом заявила представитель Министерства обороны Словакии Мартина Коваль Какащикова.

«Невозможно определить время, когда восемь гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет», — сказала она.

Украина собирается приобрести у Словакии две батареи, то есть 16 единиц, 155 мм самоходных артиллерийских установок ZUZANA на шасси TATRA 8×8. Факт переговоров подтвердил министр обороны Словакии Ярослав Надь.

Относительно САУ ZUZANA — это модифицированная версия той же DANA, но под натовский снаряд 155 мм. Кроме того, длина ствола ZUZANA значительно больше, чем у DANA — 45 калибров вместо 36,6, а это дает большую дальность выстрелу — 39,6 км.

Австралия передает Украине бронеавтомобили Bushmaster

Фото: Василий Мирошниченко via Facebook

Bushmaster — бронированный автомобиль с колесной формулой 4×4, разработанный австралийской компанией Perry Engineering в 90-х годах. Эта машина предназначена исключительно для перевозки личного состава, обеспечивая защиту от легкого стрелкового вооружения и фугасов.

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Бронеавтомобиль способен перевозить девять бойцов. Обеспечивает защиту от стрелкового оружия и взрывов мины (6 кг тротила).



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