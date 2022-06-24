Первые залпы. Появилось видео применения украинскими военными ракетных систем HIMARS

24 июня, 12:03
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РСЗО HIMARS уже применяются в Украине (Фото:defense.gov)

РСЗО HIMARS уже применяются в Украине (Фото:defense.gov)

В Сети появилось видео первого применения реактивных систем залпового огня HIMARS в Украине.

Ролик опубликовал волонтер Павел Нарожный у себя в Facebook.

https://www.youtube.com/embed/XXcMzG0TQYQ

В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним.

23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что американские системы уже прибыли в Украину.

Видео дня

HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что это поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у РФ.

О готовности поставить Украине современные РСЗО заявляли также Британия и Германия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   РСЗО Украина Война России против Украины РСЗО HIMARS

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