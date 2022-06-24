Первые залпы. Появилось видео применения украинскими военными ракетных систем HIMARS
РСЗО HIMARS уже применяются в Украине (Фото:defense.gov)
В Сети появилось видео первого применения реактивных систем залпового огня HIMARS в Украине.
Ролик опубликовал волонтер Павел Нарожный у себя в Facebook.
В начале июня США сообщили, что отправят в Украину четыре РСЗО HIMARS и снаряды к ним.
23 июня министр обороны Алексей Резников подтвердил, что американские системы уже прибыли в Украину.
HIMARS могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что это поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у РФ.
О готовности поставить Украине современные РСЗО заявляли также Британия и Германия.
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