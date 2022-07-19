В США восхищаются тем, насколько эффективно украинцы используют HIMARS — посол

19 июля, 13:27
HIMARS в работе (Фото:social media video uploaded on June 24, 2022 via Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

HIMARS в работе (Фото:social media video uploaded on June 24, 2022 via Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американские партнеры восхищаются тем, насколько эффективно украинцы используют HIMARS.

«Что касается впечатлений американской стороны о применении, я могу сказать, что и от наших партнеров на политическом уровне, и особенно от коллег из Пентагона, из разнообразных, скажем так, департаментов мы постоянно слышим восхищение, я не боюсь даже этого слова, не только смелостью украинцев и наших Вооруженных сил, но также и тем, насколько искусно на поле боя, в столь тяжелых условиях и насколько эффективно мы используем все оружие, которое есть у Украины», — сказала она Радио Свобода.

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По ее словам, HIMARS — вообще новая способность наших РСЗО, которые раньше у нас были исключительно старого советского формата.

«Теперь мы их получаем уже не только от США, но и другие партнеры, как Великобритания и т.д, предоставляют. Поэтому да, его недостаточно, и, к сожалению, с таким соперником, как Россия, его будет всегда недостаточно, но мы активно работаем над тем, чтобы оно увеличивалось», - сказала она.

https://www.youtube.com/watch?v=LmxdDJJXnBI
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Оксана Маркарова Война России против Украины РСЗО HIMARS

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