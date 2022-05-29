В Литве за три дня собрали 5 млн евро на Байрактар для защитников Украины 29 мая, 01:51 Цей матеріал також доступний українською Андрюс Тапинас инициировал кампанию по сбору денег на Байрактар (Фото:скриншот видео / LaisvėsTV / YouTube)

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму. К концу эфира было собрано 5 074 037 евро. Посол Украины в Литве Петр Бешта заявил, что это первый случай в истории, когда обычные люди собирают деньги на нечто подобное, сообщает агентство Reuters.

Видео дня

Андрюс Тапинас получил согласие от властей Литвы и Турции на покупку Байрактара, который он назвал «жутким убийцей российской армии». Он подчеркивал, что так Литва не только покупает беспилотник, а привлекает внимание мирового сообщества и показывает пример, поднимает боевой дух украинцев и демонстрирует, как литовцы поддерживают украинский народ.

Журналист написал в Facebook, что специальный эфир 28 мая был самым тяжелым в его жизни, потому что в это время скончался его отец:

«У меня, наверное, никогда не будет более тяжелого прямого эфира. Как и последних дней в ожидании неизбежного. Жизнь — мастер иронии. Когда в момент нашего триумфа звонит лежащий рядом со мной телефон, и я не могу ответить на звонок, хоть и знаю, что это значит… Мой папа ушел сегодня вечером, после невероятной борьбы сказал „хватит“ и отправился в последний путь».

Литовский журналист собирает 5 млн евро на Байрактар для Украины – Андрюс Тапинас https://www.youtube.com/embed/Ty7kTsdfYk4

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.