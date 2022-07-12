Удар по ВС РФ в Новой Каховке: уничтожены около 150 россиян, в том числе генерал и еще пять офицеров 12 июля, 14:55 Удар по оккупантам в Новой Каховке был нанесен в ночь на 12 июля (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

В результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, после попадания ракет HIMARS по вражескому штабу в Херсонской области погибли:

начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ ( в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин.

в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин. полковник Кенс,

командир 20 мотострелковой дивизии ( в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец,

в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец, начальник оперативного отделения штаба 20-й мотострелкойвой дивизии подполковник Коваль,

начальник артиллерии 20-й мсд подполковник Гордеев.

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В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

Кроме того, 9 июля в городе был уничтожен пункт управления 49-й армии РФ, ПВО и склады с ракетами к ней.



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