Удар по ВС РФ в Новой Каховке: уничтожены около 150 россиян, в том числе генерал и еще пять офицеров

12 июля, 14:55
Удар по оккупантам в Новой Каховке был нанесен в ночь на 12 июля (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Удар по оккупантам в Новой Каховке был нанесен в ночь на 12 июля (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

В результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, после попадания ракет HIMARS по вражескому штабу в Херсонской области погибли:

  • начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин.
  • полковник Кенс,
  • командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец,
  • начальник оперативного отделения штаба 20-й мотострелкойвой дивизии подполковник Коваль,
  • начальник артиллерии 20-й мсд подполковник Гордеев.
Видео дня

В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

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https://www.youtube.com/watch?v=rpQ4Au0P0GM

Кроме того, 9 июля в городе был уничтожен пункт управления 49-й армии РФ, ПВО и склады с ракетами к ней.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Ракетные удары Новая Каховка Война России против Украины

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