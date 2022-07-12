Удар по ВС РФ в Новой Каховке: уничтожены около 150 россиян, в том числе генерал и еще пять офицеров
Удар по оккупантам в Новой Каховке был нанесен в ночь на 12 июля (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
В результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, после попадания ракет HIMARS по вражескому штабу в Херсонской области погибли:
- начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин.
- полковник Кенс,
- командир 20 мотострелковой дивизии (в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Горобец,
- начальник оперативного отделения штаба 20-й мотострелкойвой дивизии подполковник Коваль,
- начальник артиллерии 20-й мсд подполковник Гордеев.
В ночь на 12 июля в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.
Кроме того, 9 июля в городе был уничтожен пункт управления 49-й армии РФ, ПВО и склады с ракетами к ней.
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