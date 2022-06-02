Пополнение парка ВСУ. Украина закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab 2 июня, 02:22 Цей матеріал також доступний українською САУ AHS Krab могут поражать цели на расстоянии до 40 километров (Фото:Dziennik)

Украина дополнительно закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab в дополнении к 18 установкам, которые уже поставлены.

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Об этом сообщает Dziennik.



Договор о закупке тяжелого вооружения был подписан 31 мая. Поставки должны начаться в ближайшие месяцы. Гаубицы будут производить на заводе Huta Stalowa Wola.

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По данным СМИ, стоимость соглашения равна примерно 3 миллиардам злотым (около 700 миллионов долларов). Журналисты считают, что боеприпасами Украину обеспечат США.

29 мая польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab.

AHS Krab — польская самоходная артиллерийская установка (САУ). При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.



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