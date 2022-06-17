Украинские военные одним залпом из шести САУ Caesar ударили по скоплению техники оккупантов — видео 17 июня, 14:33 Цей матеріал також доступний українською В результате удара из Caesar были уничтожены вражеские гаубица и командно-штабная машина (Фото:Кадр видео Минобороны)

Украинские военнослужащие одним залпом из шести САУ Caesar накрыли район с военной техникой российских оккупантов.

Соответствующее видео обнародовало Министерство обороны в Facebook.

Благодаря прямому попаданию, были уничтожены самоходная гаубица 2С-19 Мста-С и командно-штабная машина командира батареи российских оккупационных войск.

Видео дня

Caesar — это самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она дает возможность поражать противника на расстоянии 20 км и более от линии фронта с высокой точностью.

Установка оснащена автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. Имеет достаточно высокую скорострельность — 5 выстрелов в минуту и ​​высокую кучность стрельбы. Может использоваться несколько типов боеприпасов калибра 155 мм.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.