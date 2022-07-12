Появились спутниковые фото с последствиями удара по оккупантам в Новой Каховке

12 июля, 14:05
Детонация боеприпасов на уничтоженном складе оккупантов продолжалась всю ночь (Фото:Planet.com/Радио Свобода)

Детонация боеприпасов на уничтоженном складе оккупантов продолжалась всю ночь (Фото:Planet.com/Радио Свобода)

Журналисты обнародовали спутниковые снимки с последствиями ракетного удара по военной инфраструктуре российских захватчиков в Новой Каховке в Херсонской области.

Как сообщает Радио Свобода, обнародованные фото были взяты с сервиса Planet.com.

На них изображены окрестностей Каховской ГЭС до и после ракетного удара, который, по имеющимся данным, был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.

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«Судя по снимкам, из-за удара особенно пострадали цеха завода „Укргидромех“ (верхняя-левая часть снимков) и большой ангар, определяемый сервисом Wikimapia.org как автотранспортное предприятие 16507 (нижняя-правая часть снимков). Между ними расположен рынок», — говорится в комментарии к опубликованным фото.

В ночь на вторник, 12 июля, в Новой Каховке был взорван арсенал российских войск, детонация боеприпасов на котором продолжалась до утра.

https://www.youtube.com/watch?v=rpQ4Au0P0GM

Кроме того, 9 июля в городе был уничтожен пункт управления 49-й армии РФ, ПВО и склады с ракетами к ней. Более 100 российских военнослужащих были ликвидированы, еще около 200 получили ранения.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Арсенал оружия Ракетные удары Склад Новая Каховка Война России против Украины

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