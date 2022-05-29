Польша передаст Украине 155-мм гаубицы AHS Krab
155-мм гаубицы AHS Krab (Фото:Министерство обороны Польши)
Польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab.
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Об этом сообщает Polskie Radio.
Польская сторона уже провела обучение 100 украинских военнослужащих эксплуатации такого оружия.
AHS Krab — польская самоходная артиллерийская установка (САУ). При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.
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