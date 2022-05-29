Польша передаст Украине 155-мм гаубицы AHS Krab

29 мая, 17:39
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155-мм гаубицы AHS Krab (Фото:Министерство обороны Польши)

155-мм гаубицы AHS Krab (Фото:Министерство обороны Польши)

Польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab.

Война России против Украины — главные события 29 мая

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Об этом сообщает Polskie Radio.

Польская сторона уже провела обучение 100 украинских военнослужащих эксплуатации такого оружия.

Видео дня

AHS Krab — польская самоходная артиллерийская установка (САУ). При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.

https://www.youtube.com/watch?v=6czLvi7aCks&ab_channel=Defence24
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Польша Военная помощь Артиллерия Поставки оружия Гаубицы Война России против Украины

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