Польша передаст Украине 155-мм гаубицы AHS Krab 29 мая, 17:39 Цей матеріал також доступний українською 155-мм гаубицы AHS Krab (Фото:Министерство обороны Польши)

Польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи (18 установок) самоходных гаубиц калибра 155 мм AHS Krab.

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Об этом сообщает Polskie Radio.

Польская сторона уже провела обучение 100 украинских военнослужащих эксплуатации такого оружия.

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AHS Krab — польская самоходная артиллерийская установка (САУ). При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder. Производителем AHS Krab является Huta Stalowa Wola.

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