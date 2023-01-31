Трудно искать Путина, особенно если его не существует 31 января, 19:09

Чем жила страна 31 января 2023 года

● Блинкен передал кое-что Лаврову. Тот не оценил. Глава МИД Египта Самех Шукри передал министру иностранных дел РФ Лаврову послание от госсекретаря США Энтони Блинкена (недавно побывавшего в Египте) относительно войны России против Украины. Лавров это подтвердил и рассказал, что РФ якобы «всегда готова выслушать» любое серьезное предложение, направленное на «урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте». «В этом смысле мы услышали в очередной раз через господина министра послание о том, что „Россия должна прекратить“, „Россия должна уйти“, и тогда все будет хорошо», — сказал российский чиновник.

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● Путина может и не существовать. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил сомнения, высказанные недавно президентом Владимиром Зеленским относительно того, действительно ли Путин появляется на публике и руководит РФ лично. Главный военный разведчик заявил The Washington Post: «Вопрос о том, настоящий ли Путин, остается открытым». Цитируя эти слова, издание отметило, что Буданов также убежден: Путин смертельно болен раком и имеет нескольких двойников.

● Зеленский ждет от Кремля наступления и готовит свое. Запросы Украины западным союзникам по поводу оружия были связаны с информацией о подготовке РФ нового наступления, пояснил президент Владимир Зеленский. «С первого дня [получения] информации от нашей разведки, а затем от разведок государств-партнеров, которую я как президент имел, я начал коммуницировать через закрытую связь с лидерами других стран… Все эти вопросы были связаны с рисками реванша России. Вся коммуникация проходила еще до Рамштайна», — сказал он.

Глава государства также сказал, что страна-агрессор ежедневно усиливается на Донбассе и очень хочет «большого реванша», но не сможет обеспечить «положительный результат». «Мы будем их потихоньку останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление», — добавил президент.

● В рамках мобилизации в РФ призвали в армию 300 тыс. человек. Половину из них уже отправили на фронт, другая половина — в резерве для нового наступления, пояснил секретарь СНБО Алексей Данилов. «Мы понимаем угрозы и вызовы, которые есть перед нашей страной. Мы к этому очень мощно готовимся», — отметил он.

● РФ готовится. В попытке обойти западные санкции Иран и Россия пытаются создать собственный аналог SWIFT, тем временем РФ продолжает готовиться к наступлению в Украине, которое произойдет в ближайшие месяцы, — вероятно, в Луганской области. Об этом написали аналитики Института изучения войны (ISW) по итогам 30 января.

● Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска однозначно готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале.

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● Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки: оккупанты продолжают атаки, чтобы вернуть утраченные позиции западнее Кременной, тогда как украинские войска ведут контрнаступательные операции к северо-западу от Сватового; ВСУ наносят удары по скоплениям российских войск в тылу Луганской области; войска РФ продолжают наступательные операции вдоль линии фронта Донецкой области; оккупанты продолжают достигать незначительных территориальных завоеваний в районе Бахмута; подтвержденных атак оккупантов в Запорожской области не зафиксировано.

● Локальное наступление россиян под Угледаром. По данным британской разведки, российская армия пытается создать новую ось для наступления в Донецкой области. В сводке ведомства в Twitter говорится, что в последние три дня Россия, вероятно, перевела свои атаки на Павловку и Угледар в более скоординированное наступление. РФ применяет в этом районе части 155 бригады морской пехоты, безуспешно наступавшей здесь в ноябре 2022-го. В разведке добавили: существует реальная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у оккупантов достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы достичь важного в оперативном отношении прорыва.

● Почти 130 тыс. убитых врагов. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 850 российских военных. Всего потери РФ составляют уже 127,5 тысяч солдат. Таковы данные Генштаба ВСУ на утро 31 января.

Кроме того, враг потерял: танков — 3201 (+0 в сутки), боевых бронированных машин — 6378 (+9), артсистем — 2197 (+1), РСЗО — 454 (+1), средств ПВО — 221 (+0), самолетов — 293 (+0), вертолетов — 284 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+4) и многое другое.

● 300-тысячная орда с Востока. В Украине воюют примерно 326 тыс. российских оккупантов, заявил начальник ГУР Кирилл Буданов The Washington Post. Газета пишет, что Буданов во время интервью демонстрировал уверенность в своих разведданных и иногда заглядывал в папку, чтобы назвать точные цифры. Он также сообщил, что в России осталось всего 9% запасов ракет Калибр.

● Глава ГУР спрогнозировал, что страна-агрессор Россия в этом году сосредоточится на попытках захватить больше территории Донецкой и Луганской областей. По его мнению, новое наступление из Беларуси маловероятно и угроза по этому направлению — попытка отвлечь и разделить Силы обороны Украины. Буданов также сказал, что Украина должна «сделать все, чтобы Крым вернулся домой к лету».

● Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 31 января.

● Оккупационные войска РФ за минувшие сутки почти 200 раз обстреляли из артиллерии украинские позиции в районе Бахмута, сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. «Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника… Враг серьезно потерял за эти сутки в личном составе: 277 врагов убиты, 258 получили ранения разной степени. Боевые действия происходили в районе Спорного, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Клещиевки», — отметил он.

Череватый рассказал, что оккупанты не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение группировки украинских защитников в Бахмуте. На вопрос о возможности отхода украинских подразделений он ответил, что такие решения принимаются в контексте общей обстановки для сохранения личного состава и занятия лучших позиций, и проводятся они в несколько этапов.

● Сначала будет 120−140 танков. Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне, заявил глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба. Страна, по его словам, получит танки Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams и рассчитывает на французские Leclerc. Министр уточнил, что танковая коалиция насчитывает уже 12 стран-участниц.

● 100 танков за три месяца. ВСУ могут получить до ста танков от западных партнеров в течение трех месяцев, убежден замминистра иностранных дел Андрей Мельник. Он сообщил, что Украина сосредоточилась на танках Leopard, потому что их больше всего и они не только на вооружении европейских партнеров.

«Leopard — это то, что может быть поставлено быстро из Польши, Германии, других государств. Я надеюсь, что на их основе будет хотя бы до 100 танков. Это реально. Это реально иметь, если мы говорим об этом периоде до трех месяцев», — подчеркнул дипломат.

● Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что его страна, вероятно, передаст Украине танки Leopard 2 в конце марта. У Норвегии 36 таких танков, но министр не уточнил, сколько техники передадут Киеву. «Мы еще не определили количество», — сказал он.

● Дания готова присоединиться к международной коалиции по передаче Украине танков, заявил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Одессе.

● В Украину уже следуют американские БМП Bradley. «Более 60 американских Bradley направляются в Украину после отъезда из Чарльстона, Южная Каролина, на прошлой неделе», — написал в Twitter корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.

● Министр обороны Франции Себастьен Лекорню объявил, что страна передаст Украине 12 дополнительных 155 мм САУ Caesar.

● F-16 могут появиться в небе Украины. Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна пока не получала запрос Украины на поставку истребителей F-16. На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рютте сказал, что в поддержке Украины для победы в войне с Россией нет табу. «Но это действительно будет очень большой следующий шаг, если дело дойдет до этого», — добавил он.

Да и президент Франции, отвечая на вопрос о возможной поставке истребителей Украине, заявил, что «в принципе, ничего не запрещено».

● 20 января министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

● Франция рассматривает запрос Украины на обучение пилотов истребителей, сказал помощник французского министра обороны Себастьяна Лекорню.

● Польша не ведет переговоры о передаче Украине истребителей F-16, заявил заместитель министра нацобороны страны Войцех Суркевич. А официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что отправлять британские истребители в Украину «нецелесообразно»: «Британские истребители Typhoon и F35 чрезвычайно сложны, и нужны месяцы, чтобы научиться летать ввиду этого мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину».

● США поспешат. США не будут передавать Украине истребители F-16, заявил президент Джо Байден. Журналист Голоса Америки Остап Ярыш в Twitter уточнил, что президенту США задали вопрос, когда он вышел из вертолета и ненадолго подошел к прессе. Он не детализировал свои слова.

● В то же время, по информации Politico , серьезного обсуждения вопроса F-16 на высоком уровне в США еще не было.

● Белый дом поддержал позицию Байдена по отношению к истребителям. Там сослались на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в частности танки Abrams . Об этом заявил CNN Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

● Бывший министр обороны США Марк Эспер призвал срочно передать Украине истребители F-16. Они помогут ВСУ эффективнее перейти к контрнаступлению.

● Президент США Джо Байден обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским запросы Украины на вооружение для защиты от российских кафиров. Об этом сообщил корреспондент AFP Себастьян Смит в Twitter со ссылкой на комментарий американского лидера журналистам.

● Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Украину в использовании запрещенных противопехотных мин в районе Изюма на Харьковщине и вокруг него во время захвата этой территории русскими войсками. При этом HRW отметила, что россияне применяли противопехотные мины, в том числе мины-ловушки, в разных районах Украины. Во время захвата части Харьковской области они похищали, допрашивали и пытали, а в некоторых случаях убивали мирных жителей, говорится в отчете. «Но это не оправдывает использование Украиной этого запрещенного оружия», — заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гус.

В то же время Харьковский правозащитная группа и Украинский Хельсинкский союз по правам человека опубликовали заявление, в котором напомнили: использование противопехотных мин запрещает Оттавская конвенция, которую Украина, в отличие от РФ, ратифицировала. Правозащитники рассказали, что пытались остановить публикацию и 29 января обратились к руководству HRW, попросив сначала изучить этот вопрос и проконсультироваться с военными из Минобороны, но безуспешно.

«Независимо от корректности исследования, обнародование такого отчета несет значительные репутационные риски для Украины и, несомненно, повлияет на усилия государства по обеспечению поставок западного оружия… Такие отчеты подпитывают российскую пропаганду и подрывают общественную поддержку постоянной военной помощи Украине со стороны западных правительств… тем, что HRW фактически поддерживает нашего врага», — подчеркнули организации.

● Шольц заговорил решительно. Какие-либо мирные переговоры с Россией должны быть обусловлены выводом ее войск с территории Украины, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. По его словам, не может быть ни одного заключенного мира с РФ за спиной украинцев. В ходе пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом да Силвой немецкий канцлер отметил, что у них существует четкая общая позиция: «Мы оба осуждаем российское вторжение».

В то же время, бразильский президент отклонил просьбу немецкого канцлера помочь Украине боеприпасами.

● Правительство Германии хочет ограничить импорт российского СПГ, чтобы еще больше снизить зависимость от поставок энергоресурсов. Как сообщило агентство Bloomberg, об этом говорится в письме замминистра энергетики Патрика Грейхена в ответ на вопросы, заданные консервативными оппозиционными депутатами. В Минэкономики ФРГ отказался комментировать документ.

СПГ (сжиженный газ) — единственный вид топлива, поставки которого из РФ в Европу возросли по итогам 2022-го: доля СПГ в российском экспорте газа, к тому же незначительная, выросла до 25%.

● Путинская нефть эмбарго не боится? Морской экспорт сырой нефти РФ через Черное море за январь 2023 года существенно вырастет. К такому выводу пришли мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований и редакция BlackSeaNews. По предварительным данным, рост будет составлять от 15% до 35%, а объем экспорта вместо 2,9 млн т (в декабре 2022-го) составит 3,4−4,2 млн т — в зависимости от того, сколько танкеров с российской сырой нефтью пройдет турецкие проливы в последние дни месяца.

Это больше, чем рост экспорта сырой нефти РФ из портов Черного моря (14,4%), состоявшемся в декабре 2022 — первом месяце введения эмбарго ЕС и «ценового потолка» на нефть. Этот прирост обеспечил экспорт в Индию.

● The Economist сделал большой материал о перспективах экспорта российской нефти танкерным флотом по всему миру в новых условиях. По мнению опрошенных экспертов, Москва уже начала использовать " серые" старые танкеры (по иранской схеме), фирмы-посредники и страхователи без истории и репутации, а также активно заменять в своих продажах рынок ЕС Китаем и Индией, которые охотно пользуются этой возможностью.

● Европрорыва не будет? На предстоящем 3 февраля саммите Украина-Евросоюз будет отмечен прогресс Киева в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС, однако никаких обещаний относительно возможных сроков ждать не стоит, написало издание Euractiv со ссылкой на проект коммюнике.

● Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе саммита Украина-ЕС Украина готовится представить результаты всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидает положительной оценки со стороны ЕС. По его словам, Украина рассчитывает на значительный прогресс в приближении к внутреннему рынку Евросоюза, взаимодействию в энергетической сфере и сфере возобновляемых газов.

«Ключевым вопросом повестки дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в Евросоюз после того, как Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии и получит положительную оценку», — сказал Кулеба. В центре дискуссий будут также новые санкции ЕС, в частности, в отношении российской индустрии ракет и беспилотников и атомной индустрии.

Кроме того, отдельными темами станут ситуация безопасности, воплощение формулы мира президента Зеленского, а также привлечение России к ответственности за ее преступления.

● Британское правительство близко к принятию решения о выделении Украине 2,6 млрд евро от продажи российским бизнесменом Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси», сообщила The Telegraph.

И для финала:

● Народные депутаты и их семьи после начала полномасштабного вторжения России купили машины на общую сумму $1,3 млн. Такие подсчеты провели журналисты проекта BihusInfo.

● Судья Высшего антикоррупционного суда признал необоснованным подозрение бывшему председателю правления НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву о неправомерности получения премии.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.