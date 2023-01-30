Норвегия планирует передать Украине Leopard 2 в конце марта — глава Минобороны
Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что его страна, вероятно, передаст Украине танки Leopard 2 в конце марте.
Об этом сообщает France24.
Министр подчеркнул, что Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украину «как можно скорее», возможно, в конце марта.
Отмечается, что у Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но министр не уточнил, сколько техники передадут Киеву.
«Мы еще не определили число», — сказал министр обороны.
25 декабря Грам подтвердил, что его страна отправит Украине немецкие танки Leopard. Канцлер Германии Олаф Шольц в этот день официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров.