Норвегия планирует передать Украине Leopard 2 в конце марта — глава Минобороны 30 января, 23:04 Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что его страна, вероятно, передаст Украине танки Leopard 2 в конце марте.

Об этом сообщает France24.

Министр подчеркнул, что Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украину «как можно скорее», возможно, в конце марта.

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Отмечается, что у Норвегии есть 36 танков Leopard 2, но министр не уточнил, сколько техники передадут Киеву.

«Мы еще не определили число», — сказал министр обороны.

25 декабря Грам подтвердил, что его страна отправит Украине немецкие танки Leopard. Канцлер Германии Олаф Шольц в этот день официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров.