Россия и Иран создают аналог SWIFT, Москва готовится к «неминуемому» наступлению в Украине — ISW 31 января, 08:33 Украинские военные в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В попытке обойти западные санкции Иран и Россия пытаются создать собственный аналог SWIFT, тем временем РФ продолжает готовиться к новому наступлению в Украине.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 30 января.

Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW о том, что наступление РФ в ближайшие месяцы является наиболее вероятным сценарием развития событий. Секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января об отсутствие признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам — напротив, все указывает на обратное. «Мы видим, что они готовятся к новой войне, что они мобилизуют больше солдат — более 200 тыс. человек, а возможно, даже больше. Что они активно приобретают новое оружие, больше боеприпасов, наращивают собственное производство, а также приобретают больше оружия у других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея», — сказал генсек НАТО. Столтенберг также подчеркнул, что президент России Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели контроля над всей Украиной.

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Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, в свою очередь, отметил, что российские войска усиливают группировку на Донбассе и что будущее российское наступление подстегивает «общественный запрос на какую-то победу в пределах самой России».

В ISW отмечают, что новые заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают недавний прогноз Института о том, что российские силы готовятся для начала наступления в ближайшие месяцы — вероятно, в Луганской области.

Тем временем российские «военкоры» способствуют подготовке информационной почвы для такого наступления, заявляя, что его основные силы еще якобы «не вступили в бой».

Россия и Иран продолжают усилия по углублению экономических связей. Государственные СМИ Ирана сообщили, что 29 января Иран и Россия установили прямые каналы финансовой связи между иранскими банками и более чем 800 российскими банками. Зампредседателя Центрального банка Ирана Мохсен Карами объявил, что иранские и российские банки подписали Меморандум о взаимопонимании отношении системы финансовых коммуникаций, который вступает в силу немедленно. Эксперты ISW полагают, что такой меморандум, в который также включены иранские банки за рубежом, является для Тегерана и Москвы средством обойти западные санкции и создать собственную систему — по аналогии с Обществом всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские войска продолжают атаки, чтобы вернуть утраченные позиции к западу от Кременной, в то время как украинские войска ведут контрнаступательные операции к северо-западу от Сватово;



ВСУ наносят удары по скоплениям российских войск в тылу Луганской области;

войска РФ продолжают наступательные операции вдоль линии фронта в Донецкой области;

войска РФ продолжают достигать малозначимых территориальных завоеваний в районе Бахмута;

подтвержденных атак оккупантов в Запорожской области не зафиксировано;

Министерство обороны России продолжает попытки повысить профессионализм российских вооруженных сил, но одновременно сталкивается с негативной реакцией в ответ на свои меры;



продолжает попытки повысить профессионализм российских вооруженных сил, но одновременно сталкивается с негативной реакцией в ответ на свои меры; российские силы и оккупационные « власти» продолжают преследовать крымских татар, пытаясь увязать антироссийские настроения с экстремистской или террористической деятельностью.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW