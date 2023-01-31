РФ пытается развить новую ось наступления в Донецкой области, но прорыв маловероятен — британская разведка 31 января, 10:05 Командование РФ пытается развить новую ось наступления (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, российская оккупационная армия пытается создать новую ось для наступления в Донецкой области но вряд ли добьется прорыва.



В сводке ведомства в Twitter говорится, что в последние три дня Россия, вероятно, перевела свои атаки на Павловку и Угледар в Донецкой области в более скоординированное наступление.

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РФ применяет в этом районе части 155 бригады морской пехоты, которая безуспешно наступала здесь в ноябре 2022 года, отметили в разведке.

По данным ведомства, сейчас российские оккупационные силы продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.

«Вероятно, российское командование хочет создать здесь новую ось продвижения в контролируемую Украиной часть Донецкой области и отвлечь украинские силы от ожесточенного Бахмутского сектора», говорится в сообщении.

В разведке добавили, что существует реальная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у оккупационной армии РФ достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы добиться важного в оперативном отношении прорыва.