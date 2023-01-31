«Вопрос остается открытым». Буданов сомневается в том, видит ли мир настоящего Путина 31 января, 11:07 Путин на встрече со студентами в Москве, 25 января 2023 (Фото:Sputnik/Maksim Mishin/Pool via REUTERS)

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил сомнения, высказанные недавно президентом Владимиром Зеленским относительно того, действительно ли Владимир Путин появляется на публике и руководит Россией лично.



В новом интервью американской газете The Washington Post Буданов заявил: «Вопрос о том, настоящий ли это Путин, остается открытым». Цитируя эти слова главы украинской военной разведки, издание отмечает, что Буданов также убежден: Путин смертельно болен раком и имеет нескольких двойников.

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Издание отмечает, что во время интервью Буданов демонстрировал высокий уровень уверенности в своих разведданных, «лишь время от времени заглядывая в папку, чтобы привести точные цифры» — например, что в Украине воюют «примерно 326 тысяч российских военнослужащих» или что в России осталось лишь 9% ее запасов ракет Калибр.

При этом он убежден, что ядерные угрозы Путина и других чиновников РФ — это только «тактика устрашения». «Россия — страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Задача ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к коллапсу России. И они это хорошо знают», — подчеркнул Буданов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен, что российский диктатор Владимир Путин все еще жив. «Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, иногда появляющийся на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, жив ли он. Принимает ли он решение, или кто-то там принимает решение… Что за круг лиц? У меня нет такой информации», — отметил Зеленский во время выступления на традиционном Украинском завтраке в Давосе, комментируя призывы некоторых мировых политиков к переговорам с РФ.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен, российский диктатор Владимир Путин все еще жив. «Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, иногда появляющийся на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, жив ли он. Принимает ли он решения, или кто-то там принимает решения… Что за круг лиц? У меня нет такой информации», — отметил Зеленский во время выступления на традиционном Украинском завтраке в Давосе, комментируя призывы некоторых мировых политиков к переговорам с РФ.

В последнее время в СМИ регулярно появляются предположения о состоянии здоровья Путина которые подкрепляются его редкими появлениями на публике и отменой целого ряда традиционных публичных мероприятий, в частности, ежегодной итоговой пресс-конференции и послания Федеральному собранию.

Если глава кремлевского режима все же появляется на экранах, то часто лишь в окружении массовки «актеров» из спецслужб, или с использованием комбинированной съемки с помощью хромакея.