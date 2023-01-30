Байден заявил, что США не будут передавать истребители F-16 Украине 30 января, 23:26 F-16 (Фото:anthonyvareberg/Flickr)

США не будут передавать Украине истребители F-16, заявил президент Джо Байден в понедельник, 30 января. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

Как сообщила корреспондентка Reuters, глава Белого дома также сказал, что посетит Польшу, но пока не знает, когда.

До этого заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер заявлял, что США будут «очень осторожно» обсуждать идею поставки истребителей Украине с Киевом и его союзниками.

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Ранее издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставку Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже не исключил поставки F-16 Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал условием для передачи истребителей координацию с НАТО.



Американская компания Lockheed Martin сообщила, что готова поставлять свои F-16 странам, которые передадут самолеты Украине.



Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января.