Байден заявил, что США не будут передавать истребители F-16 Украине

30 января, 23:26
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F-16 (Фото:anthonyvareberg/Flickr)

F-16 (Фото:anthonyvareberg/Flickr)

США не будут передавать Украине истребители F-16, заявил президент Джо Байден в понедельник, 30 января. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter.

Как сообщила корреспондентка Reuters, глава Белого дома также сказал, что посетит Польшу, но пока не знает, когда.

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До этого заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер заявлял, что США будут «очень осторожно» обсуждать идею поставки истребителей Украине с Киевом и его союзниками.

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Ранее издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставку Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.

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О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже не исключил поставки F-16 Украине.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал условием для передачи истребителей координацию с НАТО.

Американская компания Lockheed Martin сообщила, что готова поставлять свои F-16 странам, которые передадут самолеты Украине.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Джо Байден Военная помощь Истребители Украина-США F-16 Поддержка Украины Война России против Украины

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