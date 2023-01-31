Истребители для Украины: Польша не ведет переговоров о передаче F-16, Великобритания считает «нецелесообразной» отправку Typhoon и F35
Истребитель F-16 на авиабазе Амари (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Польша на данный момент не ведет переговоров о передаче Украине истребителей F-16, заявил замминистра национальной обороны Польши Войцех Суркевич.
«Нет темы передачи польских F-16», — написал он в Twitter.
Официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что отправлять британские истребители в Украину «нецелесообразно», пишет Telegraph.
«Британские истребители Typhoon и F35 чрезвычайно сложны, и требуются месяцы, чтобы научиться летать, учитывая, это мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину», — сказал он.
По его словам, Великобритания будет продолжать оказывать и ускорять военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к ее просьбам.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.
29 января стало известно, что Польша под видом запчастей предоставила Украине «некоторое количество» МиГ-29.
Ранее издание Politico сообщало, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.
О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды.
Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок истребителей сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».