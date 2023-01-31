Кулеба рассказал, чего Киев ожидает от саммита Украина-ЕС 31 января, 15:45 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Amr Alfiky)

Во вторник, 31 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе саммита Украина-ЕС Украина готовится представить результаты всех семи рекомендаций Еврокомиссии и ожидает положительной оценки со стороны ЕС.

По его словам, Украина рассчитывает на значительный прогресс в приближении к внутреннему рынку Евросоюза, взаимодействию в энергетической сфере и сфере возобновляемых газов.

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«Ключевым вопросом повестки дня должна стать перспектива скорейшего начала переговорного процесса о вступлении в Евросоюз после того, как Украина выполнит все рекомендации Еврокомиссии и получит положительную оценку», — сказал он в ходе брифинга.

Министр добавил, что в центре дискуссий будут также новые санкции ЕС, в частности, в отношении российской индустрии ракет и беспилотников и атомной индустрии.

Кроме того, отдельными темами станут ситуация безопасности, воплощение формулы мира президента Зеленского, а также привлечение России к ответственности за ее преступления.

"Конечно, большое внимание мы уделим послевоенному восстановлению Украины, учитывая перспективу ключевой роли ЕС в этом процессе", - сказал он.

Кулеба сообщил, что во время саммита до подписания планируется ряд отраслевых документов, находящихся на рассмотрении сторон, а также совместное заявление по его итогам.

«МИД и Офис президента активно работают над актуализацией совместного заявления для того, чтобы оно было максимально сильным и максимально отвечало интересам Украины», — сказал он.

По данным Euractiv, на предстоящем 3 февраля саммите Украина-Евросоюз будет отмечен прогресс Киева в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС, однако никаких обещаний относительно возможных сроков ждать не стоит.

В начале февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ее коллеги-еврокомиссары планируют приехать в Киев для консультаций с правительством Украины. По данным Politico, в делегацию может войти от 10 до 15 комиссаров ЕС.

На 3 февраля в Киеве запланирован саммит Украина-ЕС. Среди ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на саммите, — интеграция секторов украинской экономики в единый европейский рынок.