Как уничтожить Путина 31 января, 16:04 Эксклюзив NV

Это задача, которую можно выполнить уже в 2023 году. Только наши союзники должны понять, что каждый день их промедления — это сотни и тысячи новых смертей в Украине

Уже почти год миллионы людей, и не только в Украине, имеют одно желание — уничтожить российского диктатора Владимира Путина. Убежден, что об этом думают не только простые люди, но мировые лидеры, спецслужбы, военные и политики. Однако, когда вопрос переходит в практическую плоскость, мы понимаем, что ни один человек в мире, имеющий соответствующие полномочия, возможности и ресурсы, не решится на такой шаг, предпочитая медленную смерть путинского режима, влекущую тысячи погибших в Украине. Остатки страха перед Путиным и отсутствие четкого понимания, что делать с постпутинской Россией, к сожалению, все еще есть у мировых лидеров. И когда сегодня отдельные эксперты и аналитики говорят, что российско-украинская война может затянуться на годы, стоит прислушаться к таким мнениям, потому что коллективный Запад, хоть и начал выздоравливать от болезни под названием «путин», но все еще остается под ее влиянием.

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С другой стороны, мы слышим голоса реалистов, которые понимают, что уничтожение путинского режима — целиком осуществимая миссия. Следует перестать бояться этого и выполнить последовательность определенных шагов, способствующих достижению стратегической цели цивилизованного сообщества — победы Украины и уничтожение рашизма как наиболее опасной формы и проявления современного фашизма.

Итак, шаг первый. Уничтожение Путина возможно исключительно при полном поражении российской армии на фронтах Украины. Без военного поражения мы не сможем говорить об устранении путинского режима. Поэтому коалиция стран-партнеров Украины в кратчайшие сроки должна сделать важную вещь: предоставить тяжелое наступательное оружие, включая ракеты дальнего радиуса действия и авиацию, а также средства ПВО/ПРО, артиллерийские системы и бронетехнику. Делать это нужно было еще вчера. Это означает, что если Запад действительно хочет победы Украины и уничтожения российского диктатора, то должен не только говорить хорошие слова, кивать друг на друга — кто первым даст танки, США или Германия, но максимум к началу апреля обеспечить Украину необходимым вооружением. Еще раз подчеркнем, что начало апреля — это максимальный срок. Только при таких условиях мы сможем увидеть эффективные наступательные действия ВСУ и очередное позорное поражение путинской армии, как это было при освобождении Харьковщины и бегстве россиян из Херсона.

Следует перестать бояться этого и выполнить последовательность определенных шагов

Шаг второй — санкции. Мировое сообщество должно серьезно отнестись к санкциям. Пока мы не говорим о санкциях против отдельных физических лиц или российских банков. В первую очередь, жесткие санкции должны испытать бюджетообразующие отрасли. Нужна такая санкционная политика, при которой будут если не закрываться целые производства, фабрики, заводы и предприятия, оказывающие услуги, то будут точно сокращать рабочую силу хотя бы на 30–50%. Следует делать акцент именно на массовой безработице.

Отмечу, что в последние дни в российском информационном пространстве появились материалы, пишущие о «рекордной безработице в России, которую не хочет замечать власть». Приводятся цифры «скрытой безработицы» в 13%, тогда как официальный Кремль говорит о цифре 3,9%. За период с января по октябрь 2022 года таких «скрытых безработных» российские медиа насчитывают 730 тысяч. Однако только при условии, что в течение 2023 года работу потеряют от 5 до 20 миллионов россиян, возможно возникновение локальных бунтов, которые при наличии целого ряда поражений на фронте могут перерасти во всероссийские беспорядки.

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Запад знает, как оставить российский люмпен без работы. То же касается и остатков среднего класса, а также социального обеспечения пенсионеров. Поэтому следует это реализовать, а не затягивать дело уничтожения Путина на годы.

Шаг третий — неформальные переговоры Запада с российскими элитами. Хотим мы этого или нет, но после Путина все же остается огромная территория, которой кто-то должен управлять. Поэтому следует искать тех, кто придет после Путина. Убежден, что такие люди находятся даже в окружении диктатора. И не все они верят в победу России, тем более в реалистичность и эффективность имперской политики Путина. Не все они в восторге от того, что сделал их наставник. К тому же мало кто из путинского окружения хочет сидеть рядом с ним на скамье подсудимых во время трибунала.

Поиск неформальных лидеров будущей России важен еще и тем, что именно эти люди должны развенчать миф о «культе личности Путина». Россияне не поверят иностранцам. Они будут верить условному «новому Хрущеву», который придет после тирана и убедит россиян, что все они стали жертвой больного воображения и неоправданных, жестоких амбиций Путина.

И шаг четвертый — активная работа Запада с потенциальными друзьями кремлевского диктатора. Речь идет, в первую очередь, о таких странах, как Китай и Индия. Если мы говорим о Европе, здесь следует более активно работать с Венгрией, Сербией и Болгарией. Нуждается в отдельном внимании и Африка, куда в последние месяцы направляют свое внимание россияне. На данном направлении следует привлекать такие страны как Франция, Германия, Бельгия, Испания, Великобритания, Нидерланды, Португалия, ведь они имеют не только богатую историю колониальных отношений с рядом африканских стран, но и экономические и политические интересы на континенте.

Нелишне отметить, что и США имеют что предложить каждому из названных актеров международной политики. Нужно только уступить в определенной степени собственные амбиции и осознать, что дело глобальной безопасности более важно, чем задача экономического подавления того же Китая. Тем более, что Джозеф Байден вроде бы и хочет реализации данной задачи, однако никак не может сделать этого.

Уничтожение Путина — задача, которую можно выполнить уже в 2023 году. Проблема состоит в том, что наши союзники должны понять, что каждый день их промедления — сотни и тысячи новых смертей в Украине. Война близка и если не осознать всю полноту цены, которую платит украинский народ, уже завтра эта война может прийти и в ваш дом.

Если Путин привык играть человеческой жизнью и она для него не представляет абсолютно никакой ценности, то демократии мира должны наглядно утвердить обратное. В противном случае мы годами будем говорить о борьбе с тиранией и злом, но не о победе над ними.

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