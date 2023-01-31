Украина получит 120−140 современных западных танков в «первой волне» — Кулеба 31 января, 14:54 Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит 120−140 современных западных танков в первой волне. По его словам, танковая коалиция уже насчитывает 12 стран-участниц.

В ходе брифинга Кулеба сказал, что Украина получит танки Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams и рассчитывает на французские Leclerc.

«Еще рано называть все страны коалиции и их практические взносы, потому что некоторые из них должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами. Могу лишь отметить, что в первой волне вкладов вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей», — отметил глава МИД.

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Он добавил, что Украина продолжает работать над расширением танковой коалиции, а также над увеличением вкладов уже заявленными участниками.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, всего страны Запада пообещали Украине 321 тяжелый танк.

