Потери РФ в Украине приближаются к 130 тысячам: за сутки ликвидировали около 850 оккупантов — Генштаб 31 января, 08:10 В Украине за сутки ликвидировали около 850 оккупантов (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 850 военнослужащих российских оккупационных войск в Украине. Всего потери РФ составляют 127500 солдат.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 31 января, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава — около 127500 ( +850) человек ликвидировано,

+850) человек ликвидировано, танков — 3201 ( +0) ед,

+0) ед, боевых бронированных машин — 6378 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 2197 ( +1) ед,

+1) ед, РСЗО — 454 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 221 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 293 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 284 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 ( +4),

+4), крылатые ракеты — 796 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5048 ( +7) ед,

+7) ед, специальная техника — 200 ( +1).

Видео дня

Ранее глава фонда Русь сидящая Ольга Романова сообщила, что из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV