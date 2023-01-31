Потери РФ в Украине приближаются к 130 тысячам: за сутки ликвидировали около 850 оккупантов — Генштаб

31 января, 08:10
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В Украине за сутки ликвидировали около 850 оккупантов (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за сутки ликвидировали около 850 оккупантов (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 850 военнослужащих российских оккупационных войск в Украине. Всего потери РФ составляют 127500 солдат.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 31 января, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава — около 127500 (+850) человек ликвидировано,
  • танков — 3201 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин — 6378 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 2197 (+1) ед,
  • РСЗО — 454 (+1) ед,
  • средства ПВО — 221 (+0) ед,
  • самолетов — 293 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+4),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5048 (+7) ед,
  • специальная техника — 200 (+1).

Видео дня

Ранее глава фонда Русь сидящая Ольга Романова сообщила, что из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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