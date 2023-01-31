Потери РФ в Украине приближаются к 130 тысячам: за сутки ликвидировали около 850 оккупантов — Генштаб
В Украине за сутки ликвидировали около 850 оккупантов (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 850 военнослужащих российских оккупационных войск в Украине. Всего потери РФ составляют 127500 солдат.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 31 января, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава — около 127500 (+850) человек ликвидировано,
- танков — 3201 (+0) ед,
- боевых бронированных машин — 6378 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 2197 (+1) ед,
- РСЗО — 454 (+1) ед,
- средства ПВО — 221 (+0) ед,
- самолетов — 293 (+0) ед,
- вертолетов — 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+4),
- крылатые ракеты — 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5048 (+7) ед,
- специальная техника — 200 (+1).
Ранее глава фонда Русь сидящая Ольга Романова сообщила, что из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч.