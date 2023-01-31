Переговоры с РФ возможны только после вывода российских войск с территории Украины — Шольц

31 января, 10:05
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что все мирные переговоры с Россией должны быть обусловлены выводом ее войск с территории Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, не может быть ни одного заключенного мира с РФ за спиной украинцев.

В ходе пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой немецкий канцлер заявил, что с президентом Бразилии у него существует четкая общая позиция.

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«Мы оба осуждаем российское вторжение», — сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что хочет продолжить усилия по прекращению войны против Украины в прямых переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Он «держит канал для переговоров с Кремлем открытым».

https://www.youtube.com/watch?v=I1Vv5RseTAs&t=182s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Олаф Шольц Война России против Украины

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