Переговоры с РФ возможны только после вывода российских войск с территории Украины — Шольц 31 января, 10:05 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что все мирные переговоры с Россией должны быть обусловлены выводом ее войск с территории Украины.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, не может быть ни одного заключенного мира с РФ за спиной украинцев.

В ходе пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой немецкий канцлер заявил, что с президентом Бразилии у него существует четкая общая позиция.

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«Мы оба осуждаем российское вторжение», — сказал он.



Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что хочет продолжить усилия по прекращению войны против Украины в прямых переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным. Он «держит канал для переговоров с Кремлем открытым».