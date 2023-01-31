Байден обсудит украинские оборонные нужды с Зеленским 31 января, 17:45 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден заявил, что обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским запросы Украины на вооружение для защиты от российских оккупантов. Об этом сообщил корреспондент AFP Себастьян Смит в Twitter со ссылкой на комментарий Байдена журналистам.

Накануне глава Белого дома сказал журналистам, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. В то же время, по информации Politico, серьезного обсуждения F-16 на высоком уровне в США еще не было.

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Пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Украине для обороны нужно до 200 многоцелевых самолетов, а F-16 — самый вероятный кандидат на замещение старых советских истребителей.

Ранее Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставку Украине истребителей после решения передать танки, но некоторые страны НАТО опасаются возможной эскалации.



О готовности предоставить Украине свои истребители F-16 заявили Нидерланды. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже не исключил поставки F-16 Украине.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал условием для передачи истребителей координацию с НАТО.



Американская компания Lockheed Martin сообщила, что готова поставлять свои F-16 странам, которые передадут самолеты Украине.



Президент Владимир Зеленский призывал союзников передать Украине ракеты большей дальности и F-16 во время встречи в формате Рамштайн 20 января. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

