«Следующий большой шаг». Премьер Нидерландов прокомментировал вопрос передачи истребителей F-16 Украине

31 января, 09:16
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Истребитель F-16 (Фото:Stuart Freer — Touchdown Aviation/flickr.com)

Истребитель F-16 (Фото:Stuart Freer — Touchdown Aviation/flickr.com)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна пока не получала запрос Украины на поставки истребителей F-16.

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рютте сказал, что в поддержке Украины для победы в войне с Россией нет табу, сообщает NOS.

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«Но это действительно будет очень большой следующий шаг, если дело дойдет до этого», — добавил он.

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20 января министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, заявил, что «в принципе, ничего не запрещено».

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При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть «эскалационной» и «ослаблять французскую армию».

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал условием для передачи истребителей координацию с НАТО.

Американская компания Lockheed Martin сообщила, что готова поставлять свои F-16 странам, которые передадут самолеты Украине.

Инфографика: NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Нидерланды Марк Рютте Истребители F-16 Война России против Украины

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