«Следующий большой шаг». Премьер Нидерландов прокомментировал вопрос передачи истребителей F-16 Украине 31 января, 09:16 Истребитель F-16 (Фото:Stuart Freer — Touchdown Aviation/flickr.com)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна пока не получала запрос Украины на поставки истребителей F-16.

На совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рютте сказал, что в поддержке Украины для победы в войне с Россией нет табу, сообщает NOS.

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«Но это действительно будет очень большой следующий шаг, если дело дойдет до этого», — добавил он.

20 января министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.

Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине, заявил, что «в принципе, ничего не запрещено».

При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть «эскалационной» и «ослаблять французскую армию».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал условием для передачи истребителей координацию с НАТО.



Американская компания Lockheed Martin сообщила, что готова поставлять свои F-16 странам, которые передадут самолеты Украине.

Инфографика: NV