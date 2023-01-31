Несут большие потери. Генштаб сообщил, на каких направлениях оккупанты идут в наступление 31 января, 07:14 Оккупанты ведут наступление, но несут большие потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 31 января, войска РФ на Купянском и Запорожском направлениях обороняют ранее захваченные рубежи.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области, а также Ямполевка, Спорное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар в Донецкой области.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка российских подразделений. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфино, Шпиль, Басовка, Запсилье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области; Ветеринарное, Глубокое, Стрелечья, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении были обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Краснопоповка, Кременная Луганской области, а также Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы из танков, минометов и артиллерии зафиксировали в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты обстреляли Водяное, Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеских обстрелов пострадали, в частности, Времовка и Новополь Донецкой области, а также Ольговское, Белогорье, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов зафиксировали в районах населенных пунктов Одрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Велетенское и Херсон.