Human Rights Watch обвинила Украину в использовании запрещенных противопехотных мин. Правозащитники и омбудсмен отреагировали

31 января, 17:04
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Противопехотная мина-лепесток (Фото:Human Rights Watch)

Противопехотная мина-лепесток (Фото:Human Rights Watch)

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила защитников Украины в использовании запрещенных противопехотных мин в районе Изюма Харьковской области и вокруг него во время захвата этой территории российскими войсками.

Об этом сказано в отчете HRW, опубликованном во вторник, 31 января. Организация утверждает, что задокументировала «многочисленные случаи», когда ракеты с противопехотными минами ПФМ («минами-лепестками») выпускали по захваченным оккупантами территориям вблизи российских военных объектов.

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HRW отмечает, что российские войска применяли противопехотные мины, в том числе мины-ловушки, в разных районах Украины. Во время захвата части Харьковской области россияне похищали, допрашивали и пытали, а в некоторых случаях убивали мирных жителей, сказано в отчете.

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«Российские силы неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной этого запрещенного оружия», — заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гус.

В отчете утверждается, что HRW в сентябре-октябре опросила более 100 человек в Изюмском районе и все они сказали, что видели мины на земле, знали кого-то, кто подорвался на одной из них или были предупреждены о них во время оккупации Изюма россиянами. HRW «задокументировала применение мин ПФМ в девяти различных районах Изюма и его окрестностей и подтвердила 11 пострадавших среди гражданского населения от этих мин».

По данным организации, все девять районов были недалеко от того места, где в то время располагались российские войска. HRW делает предположение, что украинские военные якобы могли обстреливать эти районы из РСЗО Ураган снарядами с минами ПФМ. При этом организация считает, что применение противопехотных мин Россией «на территории, которую она надеялась постоянно контролировать», «маловероятно».

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HRW обратилась в Министерство обороны, МИД и Офис президента, а также «связалась с несколькими официальными лицами в правительстве». В Минобороны ответили, что украинские военные соблюдают международные обязательства, в том числе запрет на применение каких-либо противопехотных мин, и сказали, что до конца войны не могут комментировать информацию о типах вооружений, используемых Украиной.

Использовать противопехотные мины запрещено международным гуманитарным правом, потому что от них могут пострадать как военные, так и гражданские.

Реакция украинских правозащитных организаций

Харьковская правозащитная группа и Украинский Хельсинский союз по правам человека опубликовали заявление, в котором напомнили, что использование противопехотных мин запрещает Оттавская конвенция, которую Украина, в отличие от России, ратифицировала.

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Правозащитники рассказали, что пытались остановить публикацию и 29 января обратились напрямую к руководству HRW, попросив сначала изучить этот вопрос и проконсультироваться с военными из Министерства обороны, но безуспешно.

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«Независимо от корректности исследования, обнародование такого отчета несет значительные репутационные риски для Украины и, несомненно, повлияет на усилия государства по обеспечению поставок западного оружия. HRW, как и Amnesty International, пользуются значительным общественным доверием в Европе и США, и такие отчеты подпитывают российскую пропаганду и подрывают общественную поддержку постоянной военной помощи Украине со стороны западных правительств… Мы глубоко возмущены тем, что HRW фактически поддерживает нашего врага», — подчеркнули организации.

Реакция МИД

В МИД Украины подчеркнули, что полностью выполняют международные обязательства на фоне военных преступлений российских оккупантов и совершения ими преступлений против человечности и геноцида украинского народа.

«Напомним, что согласно Оттавской конвенции Украина уничтожила уже 3 млн противопехотных мин, в том числе запасы чрезвычайно опасных мин ПОМ-3. Россия же, напав на Украину, использовала и использует весь спектр запрещенных мин, особенно опасные для гражданских мины ПОМ-3 Медальон», — сказано в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что Украина всегда открыта к сотрудничеству с международными организациями, и выразили надежду, что HRW поможет Украине в консолидации международных усилий для поддержки нашей страны в сфере противоминной деятельности.

«Украина приняла в сведению отчет HRW, который будет должным образом проанализирован причастными учреждениями Украины», — добавили в ведомстве.

Реакция украинского омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в Telegram, что за девять лет развязанной Россией войны Украина стала самой загрязненной противопехотными минами страной, что угрожает жизни гражданских. Он добавил, что у России намного больше разного вооружения и страна-агрессор использует против украинцев весь свой арсенал, не соблюдая нормы международного права, поскольку ее цель — уничтожение украинцев.

«Несмотря на это, Украина обращалась к ООН, что не может полностью гарантировать выполнение Оттавской конвенции (Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении) в связи с войной еще в 2018 году. Россия, в свою очередь, не является стороной этой конвенции», — рассказал он.

Омбудсмен подчеркнул, что Украине нужно больше высокоточного оружия от западных союзников, чтобы давать отпор агрессору.

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Он рассказал, что 25 января россияне обстреляли восьмиэтажные дома в Бахмуте термобарическими боеприпасами из системы Солнцепек. Также оккупанты использовали мины ПОМ-3 Медальон, которые взрываются при приближении и могут убить человека в радиусе 16 метров.

«Украина остается преданной своим международно-правовым обязательствам! Наше государство всегда проявляло открытость к расследованиям любых обвинений. В то же время у Украины есть доказательства, что Россия прилагает максимум усилий для дискредитации Украины, прежде всего с целью ослабления ее военной поддержки. Поэтому мы призываем всех партнеров учитывать этот фактор, прежде чем делать выводы по поводу любых обвинений против Украины!» — добавил Лубинец.

https://www.youtube.com/embed/MBmmWaoPq_0
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Изюм Харьковская область Мины Human Rights Watch Правозащитники Противопехотные мины Война России против Украины

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