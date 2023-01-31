Human Rights Watch обвинила Украину в использовании запрещенных противопехотных мин. Правозащитники и омбудсмен отреагировали 31 января, 17:04 Противопехотная мина-лепесток (Фото:Human Rights Watch)

Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила защитников Украины в использовании запрещенных противопехотных мин в районе Изюма Харьковской области и вокруг него во время захвата этой территории российскими войсками.

Об этом сказано в отчете HRW, опубликованном во вторник, 31 января. Организация утверждает, что задокументировала «многочисленные случаи», когда ракеты с противопехотными минами ПФМ («минами-лепестками») выпускали по захваченным оккупантами территориям вблизи российских военных объектов.



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HRW отмечает, что российские войска применяли противопехотные мины, в том числе мины-ловушки, в разных районах Украины. Во время захвата части Харьковской области россияне похищали, допрашивали и пытали, а в некоторых случаях убивали мирных жителей, сказано в отчете.

«Российские силы неоднократно применяли противопехотные мины и совершали зверства по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной этого запрещенного оружия», — заявил директор отдела вооружений HRW Стив Гус.

В отчете утверждается, что HRW в сентябре-октябре опросила более 100 человек в Изюмском районе и все они сказали, что видели мины на земле, знали кого-то, кто подорвался на одной из них или были предупреждены о них во время оккупации Изюма россиянами. HRW «задокументировала применение мин ПФМ в девяти различных районах Изюма и его окрестностей и подтвердила 11 пострадавших среди гражданского населения от этих мин».

По данным организации, все девять районов были недалеко от того места, где в то время располагались российские войска. HRW делает предположение, что украинские военные якобы могли обстреливать эти районы из РСЗО Ураган снарядами с минами ПФМ. При этом организация считает, что применение противопехотных мин Россией «на территории, которую она надеялась постоянно контролировать», «маловероятно».

HRW обратилась в Министерство обороны, МИД и Офис президента, а также «связалась с несколькими официальными лицами в правительстве». В Минобороны ответили, что украинские военные соблюдают международные обязательства, в том числе запрет на применение каких-либо противопехотных мин, и сказали, что до конца войны не могут комментировать информацию о типах вооружений, используемых Украиной.

Использовать противопехотные мины запрещено международным гуманитарным правом, потому что от них могут пострадать как военные, так и гражданские.

Реакция украинских правозащитных организаций

Харьковская правозащитная группа и Украинский Хельсинский союз по правам человека опубликовали заявление, в котором напомнили, что использование противопехотных мин запрещает Оттавская конвенция, которую Украина, в отличие от России, ратифицировала.

Правозащитники рассказали, что пытались остановить публикацию и 29 января обратились напрямую к руководству HRW, попросив сначала изучить этот вопрос и проконсультироваться с военными из Министерства обороны, но безуспешно.



«Независимо от корректности исследования, обнародование такого отчета несет значительные репутационные риски для Украины и, несомненно, повлияет на усилия государства по обеспечению поставок западного оружия. HRW, как и Amnesty International, пользуются значительным общественным доверием в Европе и США, и такие отчеты подпитывают российскую пропаганду и подрывают общественную поддержку постоянной военной помощи Украине со стороны западных правительств… Мы глубоко возмущены тем, что HRW фактически поддерживает нашего врага», — подчеркнули организации.

Реакция МИД

В МИД Украины подчеркнули, что полностью выполняют международные обязательства на фоне военных преступлений российских оккупантов и совершения ими преступлений против человечности и геноцида украинского народа.

«Напомним, что согласно Оттавской конвенции Украина уничтожила уже 3 млн противопехотных мин, в том числе запасы чрезвычайно опасных мин ПОМ-3. Россия же, напав на Украину, использовала и использует весь спектр запрещенных мин, особенно опасные для гражданских мины ПОМ-3 Медальон», — сказано в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что Украина всегда открыта к сотрудничеству с международными организациями, и выразили надежду, что HRW поможет Украине в консолидации международных усилий для поддержки нашей страны в сфере противоминной деятельности.

«Украина приняла в сведению отчет HRW, который будет должным образом проанализирован причастными учреждениями Украины», — добавили в ведомстве.



Реакция украинского омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в Telegram, что за девять лет развязанной Россией войны Украина стала самой загрязненной противопехотными минами страной, что угрожает жизни гражданских. Он добавил, что у России намного больше разного вооружения и страна-агрессор использует против украинцев весь свой арсенал, не соблюдая нормы международного права, поскольку ее цель — уничтожение украинцев.

«Несмотря на это, Украина обращалась к ООН, что не может полностью гарантировать выполнение Оттавской конвенции (Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производство и передачу противопехотных мин и об их уничтожении) в связи с войной еще в 2018 году. Россия, в свою очередь, не является стороной этой конвенции», — рассказал он.



Омбудсмен подчеркнул, что Украине нужно больше высокоточного оружия от западных союзников, чтобы давать отпор агрессору.

Он рассказал, что 25 января россияне обстреляли восьмиэтажные дома в Бахмуте термобарическими боеприпасами из системы Солнцепек. Также оккупанты использовали мины ПОМ-3 Медальон, которые взрываются при приближении и могут убить человека в радиусе 16 метров.

«Украина остается преданной своим международно-правовым обязательствам! Наше государство всегда проявляло открытость к расследованиям любых обвинений. В то же время у Украины есть доказательства, что Россия прилагает максимум усилий для дискредитации Украины, прежде всего с целью ослабления ее военной поддержки. Поэтому мы призываем всех партнеров учитывать этот фактор, прежде чем делать выводы по поводу любых обвинений против Украины!» — добавил Лубинец.