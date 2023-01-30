Нардепы и их семьи с начала полномасштабной войны купили машин на 1,3 млн долларов — расследование Bihus.info 30 января, 23:07 Машина нардепа Леонида Галушко (Фото:BIHUS info)

Народные депутаты и их семьи после начала полномасштабного вторжения России купили машины на общую сумму в 1,3 млн долларов, — об этом идет речь в расследовании Bihus.info, опубликованном в понедельник, 30 января.

По данным журналистов, представительница Слуги народа Ирина Аллахвердиева в сентябре 2022 года купила Mercedes-Benz S500L 2021-го года выпуска с рыночной ценой от 4,4 млн грн. В комментарии Bihus.info она сказала, что заплатила за машину только 1 млн.



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Фото: BIHUS Info

Другого нардепа от Слуги народа Александра Горобца, как сказано в расследовании, в августе 2022 года заметили на Mercedes-Benz S560 2017-го года выпуска за 70 тысяч долларов. По его словам, хозяин машины — его друг-ритейлер, который его подвозит. Авторы расследования заявили, что машина принадлежит водителю, который давно работает с Горобцом.

Фото: BIHUS Info

Bihus.info сообщает, что отец нардепа от СН Леонида Галушко летом 2022 года официально стал владельцем гибридного Lexus NX300H 2021-го, а в начале декабря — гибридной Volvo XC90 2022-го, которые стоят от 40 тыс. долларов и от 55 тыс. долларов соответственно. Также журналисты заметили нардепа за рулем Mercedes-Benz S500 2010-го стоимостью от 10 тыс. По информации Bihus.info, у всех трех машин номера с числом 9899 — ранее Галушко ездил на Toyota Land Cruiser 200 с таким же номером, которая была оформлена на его мать.

Фото: BIHUS Info

Как утверждают расследователи, в начале января 2023 года на трассе Киев-Чоп превысил скорость BMW M760Li 2019-го (от $97 тыс.), который в ноябре 2022-го оформили на мать Василия Шола — якобы бывшего супруга народной депутатки от Слуги народа Маргариты Шол. Человек, похожий на Шола, в это время находился за рулем, а на пассажирском сидении ехала женщина, похожая на Маргариту Шол.

Фото: BIHUS Info

Другая нардепка от СН Ольга Василевская-Смаглюк, по информации журналистов, в июле 2022 года купила Jeep Grand Cherokee 2021-го, а перед этим продала свои Honda CR-V и Mercedes-Benz GLC. Она сообщила, что машина стоила около 1,8 млн грн и она внесла изменения в декларацию.

Фото: BIHUS info

Нардеп от СН Евгений Брагар в мае 2022 года купил подержанный Lexus CT200h 2012-го за $3250.

Фото: BIHUS info

Сын нардепа Евгения Шевченко, который сейчас входит в депутатскую группу Відновлення України, в мае 2022 года стал официальным владельцем Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го (от 216 тыс. долларов), сообщают журналисты. До этого нардеп ездил на BMW X5M (от 169 тыс. долларов), который тоже записан на его сына.

Фото: BIHUS info

Еще один бывший представитель СН Артем Дмитрук недавно записал видео в салоне Land Rover Range Rover четвертого поколения (от 35 тыс. долларов). На супругу нардепа от группы За будущее Анатолия Урбанского в январе 2023 года оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го (от $216 тис). До этого он ездил на Range Rover Autobiography 2019-го, тоже принадлежащем жене, сказано в материале.

Фото: BIHUS info

Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Владимир Кальцев, который сейчас входит в группу Платформа за жизнь и мир, в сентябре 2022-го купил Jeep Grand Cherokee 2013-го (от $16,8 тыс.).

По данным расследователей, на дядю нардепа от Платформы за жизнь и мир Суто Мамояна в июле 2022 года оформили новый Lexus LX500d (от $123 тыс.), а в сентябре — две Toyota Land Cruiser 300 (в сумме от $180 тыс.). Обе Toyota журналист заметили в правительственном квартале в день заседания Рады. Мамоян раньше ездил на Rolls-Royce Cullinan, тоже записанном на дядю.

Фото: BIHUS info

Ранее нардепа Павла Халимона пообещали отстранить от должности заместителя главы фракции Слуга народа после того, как журналисты УП выяснили, что во время полномасштабной войны он купил дом в центре Киева стоимостью 10,3 млн гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Офис президента для открытия дела по факту «незаконного обогащения» (ст. 368−5 УК Украины).