Нардепы и их семьи с начала полномасштабной войны купили машин на 1,3 млн долларов — расследование Bihus.info
Машина нардепа Леонида Галушко (Фото:BIHUS info)
Народные депутаты и их семьи после начала полномасштабного вторжения России купили машины на общую сумму в 1,3 млн долларов, — об этом идет речь в расследовании Bihus.info, опубликованном в понедельник, 30 января.
По данным журналистов, представительница Слуги народа Ирина Аллахвердиева в сентябре 2022 года купила Mercedes-Benz S500L 2021-го года выпуска с рыночной ценой от 4,4 млн грн. В комментарии Bihus.info она сказала, что заплатила за машину только 1 млн.
Другого нардепа от Слуги народа Александра Горобца, как сказано в расследовании, в августе 2022 года заметили на Mercedes-Benz S560 2017-го года выпуска за 70 тысяч долларов. По его словам, хозяин машины — его друг-ритейлер, который его подвозит. Авторы расследования заявили, что машина принадлежит водителю, который давно работает с Горобцом.
Bihus.info сообщает, что отец нардепа от СН Леонида Галушко летом 2022 года официально стал владельцем гибридного Lexus NX300H 2021-го, а в начале декабря — гибридной Volvo XC90 2022-го, которые стоят от 40 тыс. долларов и от 55 тыс. долларов соответственно. Также журналисты заметили нардепа за рулем Mercedes-Benz S500 2010-го стоимостью от 10 тыс. По информации Bihus.info, у всех трех машин номера с числом 9899 — ранее Галушко ездил на Toyota Land Cruiser 200 с таким же номером, которая была оформлена на его мать.
Как утверждают расследователи, в начале января 2023 года на трассе Киев-Чоп превысил скорость BMW M760Li 2019-го (от $97 тыс.), который в ноябре 2022-го оформили на мать Василия Шола — якобы бывшего супруга народной депутатки от Слуги народа Маргариты Шол. Человек, похожий на Шола, в это время находился за рулем, а на пассажирском сидении ехала женщина, похожая на Маргариту Шол.
Другая нардепка от СН Ольга Василевская-Смаглюк, по информации журналистов, в июле 2022 года купила Jeep Grand Cherokee 2021-го, а перед этим продала свои Honda CR-V и Mercedes-Benz GLC. Она сообщила, что машина стоила около 1,8 млн грн и она внесла изменения в декларацию.
Нардеп от СН Евгений Брагар в мае 2022 года купил подержанный Lexus CT200h 2012-го за $3250.
Сын нардепа Евгения Шевченко, который сейчас входит в депутатскую группу Відновлення України, в мае 2022 года стал официальным владельцем Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го (от 216 тыс. долларов), сообщают журналисты. До этого нардеп ездил на BMW X5M (от 169 тыс. долларов), который тоже записан на его сына.
Еще один бывший представитель СН Артем Дмитрук недавно записал видео в салоне Land Rover Range Rover четвертого поколения (от 35 тыс. долларов). На супругу нардепа от группы За будущее Анатолия Урбанского в январе 2023 года оформили Mercedes-Benz G63 AMG 2022-го (от $216 тис). До этого он ездил на Range Rover Autobiography 2019-го, тоже принадлежащем жене, сказано в материале.
Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Владимир Кальцев, который сейчас входит в группу Платформа за жизнь и мир, в сентябре 2022-го купил Jeep Grand Cherokee 2013-го (от $16,8 тыс.).
По данным расследователей, на дядю нардепа от Платформы за жизнь и мир Суто Мамояна в июле 2022 года оформили новый Lexus LX500d (от $123 тыс.), а в сентябре — две Toyota Land Cruiser 300 (в сумме от $180 тыс.). Обе Toyota журналист заметили в правительственном квартале в день заседания Рады. Мамоян раньше ездил на Rolls-Royce Cullinan, тоже записанном на дядю.
Ранее нардепа Павла Халимона пообещали отстранить от должности заместителя главы фракции Слуга народа после того, как журналисты УП выяснили, что во время полномасштабной войны он купил дом в центре Киева стоимостью 10,3 млн гривен. Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Офис президента для открытия дела по факту «незаконного обогащения» (ст. 368−5 УК Украины).