«Россия должна уйти». Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена касательно войны РФ против Украины 31 января, 15:01 Самех Шукри и Сергей Лавров (Фото:Maxim Shipenkov/Pool via REUTERS)

Глава МИД Египта Самех Шукри передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову послание от госсекретаря США Энтони Блинкена касательно войны России против Украины.

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Лаврова, он «подтверждает», что Шукри передал «определенное послание» Блинкена, который был недавно с визитом в Каире.

Российский министр заявил, что РФ якобы «всегда готова выслушать» «любое серьезное» предложение, «которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте».

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«В этом смысле мы услышали в очередной раз через господина министра послание о том, что „Россия должна прекратить“, „Россия должна уйти“, и тогда все будет хорошо», — сказал он.