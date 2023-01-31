«Главное направление удара РФ». За сутки в Бахмуте оккупанты потеряли более 500 человек убитыми и раненым 31 января, 13:32 В ВСУ рассказали о текущей ситуации в Бахмуте (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Оккупационные войска РФ почти 200 раз обстреляли из артиллерии украинские позиции в районе Бахмута Донецкой области за минувшие сутки. В то же время в ходе боев потеряли там более 500 человек убитыми и ранеными.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

«Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника… Враг мощно потерял за эти сутки в личном составе: 277 врагов убито, 258 получили ранение разной степени. Боевые действия происходили в районе Спорного, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Клещиевки», — отметил он.

Видео дня

Череватый рассказал, что оккупанты не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение группировки украинских защитников в Бахмуте. В город доставляются все необходимые боеприпасы, снаряжение, еда и амуниция.

На вопрос о возможности отхода украинских подразделений из Бахмута, он ответил, что такие решения принимаются в контексте общей обстановки для сохранения личного состава и занятия лучших позиций, и проводятся они в несколько этапов.

«У командования есть разные варианты действий, командование следит постоянно за врагом и на каждое его действие у нас есть противодействие», — сказал Череватый.