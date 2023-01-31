Самое главное уже произошло. Что изменилось на Западе 31 января, 15:52

Не надо ждать от самих Рамштайнов чего-нибудь необычного. Там вопросы обсуждаются, а решения могут оглашаться позже

Вопрос поставки танков западного производства решился в течение недели после Рамштайна, когда союзники наконец-то согласовали политическую формулу организации этого процесса.

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США определенно стремились перевести «танковый» вопрос на европейских союзников, а последние, в лице Олафа Шольца, наоборот хотели разделить соответствующие риски между собой и заокеанскими партнерами. Какие риски? Очевидно, что в мире немецкой политики до сих пор остается риск ядерной эскалации с Россией, и в момент такой эскалации Германия стремится делить риски поровну со всеми своими североатлантическими союзниками. Это и породило чисто политическое решение: не Leopard вместо Abrams, а и Leopard, и Abrams, но последние — позже.

Запад преодолевает все новые и ментальные препятствия, выстроенные десятилетиями отношений с Россией, когда последняя считалась мощным (хотя бы в военном плане) государством.

Соответственно, все, что их тревожило первоначально, — угроза эскалации. Конечно, эскалации для себя, потому что Украина испытала на себе с первых дней всю силу «братской любви» от диких восточных соседей.

Ну и оставались какие-то варианты для урегулирования, о которых сначала говорили громко, потом — тише. Одно из последних проявлений всего — это обращение Виктории Нуланд о готовности США к переговорам по снятию санкций в обмен на вывод российских войск из Украины. У нас из этого сделали страшную «зраду», но обращение вполне адекватно и направлено, очевидно, не к военным преступникам из Кремля, а к «элите». Смысл его простой: «Может, хватит?» Это ситуация, в которой выиграть невозможно, но можно умножать смерти, разрушения и кризис, а также негативные последствия для самих инициаторов этого преступления.

Дошли до танков, но уже начались разговоры об авиации

Но им, конечно, «не достаточно». Они собираются и дальше мобилизовать рабов, чтобы те умирали «во славу» своего хозяина. Пока рабы на это согласны — у хозяина еще много «больших планов».

Поэтому ко всем более или менее адекватным людям в цивилизованном мире приходит понимание: «урегулирования» не будет. Будет трудная борьба, эффективности которой мешали барьеры восприятия окружающего мира среди западных элит.

Но со временем оценки менялись, вымышленные барьеры преодолевались. Сначала барьер оружия как такового, потом — западного оружия. Затем — артиллерии, ракет, реактивных систем… Дошли до танков, но уже начались разговоры об авиации. Все эти решения принимались долго, слишком долго. Но так же, как мы прошли за год серьезный путь, не менее серьезный путь прошел и Запад.

И опять же, не нужно заниматься гаданиями на кофейной гуще, «что и когда будет». Самое главное произошло — политическое решение о тяжелой западной бронетехнике для Украины принято. Когда проходило политическое обсуждение, то возникали какие-то сроки, мотивированные политически. Теперь, когда есть политическое решение, все переходит в плоскость военной целесообразности, а тут уже никаких громких обсуждений и объявлений не будет.

На этом фоне немецкий и американский бизнес решает нарастить производство боеприпасов, и существенно. Наконец, после длительного периода головокружений после конца Холодной войны, а также мечтаний о «Конце истории», происходит возвращение к реалиям.

«Конец истории» закончился. Начинается адаптация к реальности, в которой всевозможные недемократические режимы занимаются откровенным терроризмом под прикрытием агентурных сетей, миллиардных схем лоббирования и продажей ужаса от теоретической ядерной опасности.

Понятно, что в «заболотном царстве» все это воспринимают без энтузиазма, хотя и скрывают все за бравурной пропагандой. Хотя последняя все более и более смешная.

Дмитрий Рогозин, раненный шрапнелью от французской гаубицы Caesar, обещает направить на фронт для борьбы с леопардами собственного робота. Хотя, зная Рогозина, можно предположить, что за этим роботом будут прятаться три мобика, которые будут толкать железа вперед.

Все остальное — чисто очередная эксплуатация темы с ядерной войной. Они ее эксплуатируют совершенно тотально. Даже агент Гундяев с позывным «патриарх» что-то рассказывает, что «Россию победить нельзя, потому что у нее есть бомба!» А Скабеева ноет о том, что «американцы почему-то их уже не боятся».

Кстати, этот темник о «ядерной бомбе, из-за которой нельзя победить Россию» раздали всем, и его там озвучивали все: от нетрезвого Медведева до различных блогеров. Еще один темник, проникший даже в густую шевелюру «независимого журналиста» Венедиктова, — басни о «неэффективности» западных танков.

В принципе, не будем об этих танках. Но представим себе, до чего дошел «большой лаптестан», что у них в принципе не осталось никаких аргументов, кроме тотального уничтожения всего в ядерной войне. Вся большая культура, балет, пломбир и полет в космос — это все было ради того, чтобы теперь угрожать всему миру уничтожением.

Кризис, крах и упадок. Пока что — идейный и концептуальный. Нет, все остальное тоже в подобном состоянии, но оно проявит себя позже.

Текст опубликован с разрешения автора

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