Американские Bradley уже направляются в Украину — СМИ

30 января, 22:30
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БМП Bradley в Латвии в 2017 году (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

БМП Bradley в Латвии в 2017 году (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

В Украину уже направляются БМП Bradley, сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.

«Более 60 американских Bradley направляются в Украину после отъезда из Чарльстона, Южная Каролина, на прошлой неделе», — написал он в Twitter.

6 января США объявили о пакете помощи на рекордную сумму 3 млрд долларов. Он включал 50 БМП Bradley.

Видео дня

В Пентагоне уточняли, что Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley версии M2A2 ODS.

Спикер американского Министерства обороны, бригадный генерал Пэт Райдер назвал БМП Bradley «убийцей танков».

Инфографика: НВ

Руководитель ГУР Кирилл Буданов говорил, что Украина «очень ждет» Bradley, которые значительно повысят боеспособность ее подразделений.

https://www.youtube.com/embed/-5AXPkJUZzE
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) БМП M2 Bradley

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