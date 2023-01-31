Саммит Украина-ЕС признает прогресс Киева в реформах, но ждать быстрого вступления не стоит — СМИ 31 января, 11:37 Некоторые страны не готовы принимать слишком положительные формулировки о членстве Украины в ЕС (Фото:Dusan_Cvetanovic / pixabay)

На предстоящем саммите Украина-Евросоюз, который пройдет 3 февраля, будет отмечен прогресс Киева в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС, однако никаких обещаний по поводу возможных сроков ждать не стоит, пишет Euractiv со ссылкой на проект коммюнике.

По словам источников издания в дипломатических кругах, в последние недели представители европейских стран спорили по поводу формулировки текста, а 31 января будет согласован его окончательный вариант.

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Согласно проекте коммюнике, ЕС планирует подтвердить свои обязательства по поддержке дальнейшей интеграции Украины, однако в Киеве ожидают формулировок, которые бы указывало на возможность ускорения рассмотрения заявления на членство.

«Евросоюз признал значительный прогресс, который Украина продемонстрировала в последние месяцы в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС, приветствует усилия Украины по проведению реформ в столь трудные времена и призывает страну и дальше идти по этому пути и выполнить условия, указанные в заключении Комиссии по ее заявке на членство, чтобы продвинуться к будущему членству в ЕС», — говорится в документе.

В июне 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Украине статус кандидата в члены ЕС при условии выполнения Киевом «рекомендаций», которые включали в себя, в частности, принятие закона о процессе отбора судей Конституционного суда на конкурсной основе, усиление борьбы с коррупцией, регулирование СМИ в соответствии с европейскими стандартами и защита национальных меньшинств.

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В свою очередь Верховная Рада в декабре прошлого года уже отчиталась об их выполнении.

Несмотря на это, по данным СМИ, значительное количество крупных стран-членов ЕС не готовы принимать слишком положительные формулировки по поводу членства Украины.

Как утверждается, речь идет, в частности, о Франции, Германии, Испании, Нидерландах, Португалии, Дании и Бельгии, считающих упоминание о «значительном прогрессе» слишком преждевременным.

В свою очередь Польша, Латвия, Эстония и Литва настаивают на формулировке, которое бы указывало Украине на возможность ускорения рассмотрения ее заявления на вступление в ЕС.

Украина хочет вступить в Евросоюз в течение двух лет, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Politico, опубликованном 30 января.