Россия хочет большого реванша, Украина готовится к контрнаступлению — Зеленский 30 января, 20:34 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Запросы Украины западным союзникам по поводу оружия были связаны с информацией о подготовке страной-террористом Россией нового наступления.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Одессе в понедельник, 30 января.

«С первого дня [получения] информации от нашей разведки, а затем — от разведок государств-партнеров, которую я как президент получил, я начал коммуницировать по закрытой связи с лидерами других стран… Все эти вопросы были связаны с рисками реванша России. Вся коммуникация происходила еще до Рамштайна», — сказал Зеленский.



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Глава государства подчеркнул, что Украина «детально изучает и анализирует» все данные от разведки и передает информацию партнерам. Он также сказал, что страна-агрессор ежедневно усиливается на Донбассе и очень хочет «большого реванша», но не сможет обеспечить «позитивный результат».

"…Мы будем их потихоньку останавливать, разбивать и готовить свое большое контрнаступление", — добавил президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что в рамках подготовки РФ к новому наступлению идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

По итогам переговоров Украины с партнерами, а также заседания в формате Рамштайн 20 января Силы обороны Украины получат в том числе бронетехнику и западные танки.

Инфографика: NV

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко говорил, что всего страны Запада пообещали Украине 231 тяжелый танк. По словам Владимира Зеленского, для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

