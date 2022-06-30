Полный разгром. Как ВСУ освободили остров Змеиный, отправив оккупационный гарнизон вслед за русским военным кораблем 30 июня, 14:47 Сюжет Остров Змеиный после ударов ВСУ 30 июня (Фото:ОК ЮГ / Facebook)

30 июня Вооруженные силы Украины в результате серии мощных ударов разгромили гарнизон оккупантов на Змеином, вынудив их срочно бежать — буквально «отправиться вслед за русским военным кораблем» Москва, который начал захват острова четыре месяца назад и впоследствии был потоплен.



Пытаясь оправдать крупное поражение, Минобороны РФ назвало бегство своих военных «шагом доброй воли». «Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — соврало российское ведомство в официальном заявлении.

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В Офисе президента Украины назвали заявление МО РФ фейком. «На россии говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как „жест доброй воли“. Мол, россия таким образом не мешает гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это — сплошной фейк», — подчеркнул глава ОПУ Андрей Ермак.

А Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный опубликовал видео ударов украинских военных по Змеиному, после которых оккупационные войска РФ были вынуждены сбежать. Он отметил важную роль САУ Богдана в освобождении острова.

Точно не известно, какой именно оккупационный контингент был на Змеином, какие потери он понес, а также сколько личного состава и техники РФ удалось спасти.

НВ рассказывает о стратегическом значении острова Змеиный и приводит хронологию его захвата и освобождения.



Контроль над северо-западной частью Черного моря

В XIX веке остров Змеиный входил в состав Российской империи, затем он стал территорией Румынии, а в 1948 году был передан Советскому Союзу, который использовал его как радиолокационную базу. После распада Советского Союза остров отошел Украине, хотя Румыния тоже на него претендовала. В 2009 году Международный суд ООН очертил территориальные границы острова, отдав Румынии почти 80% Черноморского континентального шельфа вблизи острова, а Украине — остальные 20%. В этой части Черного моря есть значительные запасы нефти и газа.

Площадь острова Змеиный всего 0,2 квадратных километра, однако он имеет стратегическое значение для контроля над западной частью Черного моря.

«Если российским войскам удастся оккупировать Змеиный остров и обустроить там свои системы противовоздушной обороны большой дальности, они будут контролировать море, землю и воздух в северо-западной части Черного моря и на юге Украины», — заявлял ВВС военный эксперт Олег Жданов.

Также Жданов говорил, что остров может быть использован в качестве второй линии фронта.

«Если россиянам удастся установить системы противовоздушной обороны большой дальности, они смогут защитить свою эскадрилью, которая может достичь береговой линии Украины», — объяснял он.



Аналогично описывал значение острова Змеиный в эфире Национального телемарафона глава ГУР Миноброны Кирилл Буданов. По его словам, остров позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также он мог бы дать РФ возможность высадки тактического морского десанта на территорию оккупированного Приднестровья.

«Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный — это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить нам оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории ПМР, с которой они могут атаковать западную часть Украины», — заявлял Буданов.



Хронология захвата и освобождения острова Змеиный

24 февраля. Всего через несколько часов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, российский флагман Москва подошел к острову Змеиный и предложил украинскому гарнизону на нем сдаться. Ответ украинских военных «Русский военный корабль, иди на …» сразу же стал легендарным. Оккупанты захватили остров Змеиный в тот же день.

28 марта. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что часть моряков с острова Змеиный погибла, остальные попали в плен, и Украина их обменяла на пленных российских военных.

13 апреля. Крейсер Москва был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и затонул.

26 апреля. ВСУ атаковали вражеский пункт управления на Змеином и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.

1 мая. На Змеином были уничтожены три зенитные установки и ЗРК Стрела-10 оккупантов и 42 рашиста.

2 мая. Утром с помощью Байрактара возле Змеиного были уничтожены два российских катера типа Раптор.

17 июня. ВМС Украины поразили российский буксир Василий Бех, направлявшийся с ЗРК ТОР на борту к острову Змеиный.

20 июня. На острове Змеиный прогремели взрывы и вспыхнул пожар. СМИ предполагали, что это могло быть первым применением украинскими военными ракет HIMARS. На следующий день в Оперативном командовании Юг сообщили, что удар был нанесен с применением различных сил и способов поражения, а оккупанты понесли существенные потери.

21 июня. ВСУ уничтожили на Змеином 49 россиян, ЗРК Панцирь С1, две самоходных гаубицы Мста-С, один тягач, одну станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также пять единиц бронированной и автомобильной техники.

23 июня. Украинские военные уничтожили на Змеином еще один ЗРК Панцирь. В этот день начальник ГУР Минобороны Буданов рассказал, что ВС РФ разместили на острове реактивную артиллерию и средства ПВО для ее прикрытия.

«Кроме того, там находится катерная группа и подразделения специального назначения», — добавил он.

27 июня. Ночью украинские военные нанесли более 10 точных ударов по Змеиному, уничтожив, в частности, еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1.

29 июня. ВСУ нанесли по Змеиному очередной удар. Руководительница пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сообщила, что после ударов ВСУ оккупанты не могут подойти к острову, чтобы оказать помощь или подвезти какое-либо вооружение и живую силу. Однако остров на тот момент все еще оставался под контролем оккупантов.

30 июня. Стало известно, что после мощных ударов ВСУ оккупанты покинули Змеиный. В оперативном командовании Юг сообщили, что в течение ночи ракетные и артиллерийские подразделения продолжили наносить удары по острову Змеиный, после чего оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах. В Минобороны РФ подтвердили, что оккупапанты покинули Змеиный, назвав это «шагом доброй воли». В Офисе президента Украины это заявление опровергли и высмеяли.

«Все идет по плану? Вновь как „жест доброй воли“ российские войска бегут с острова Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того чтобы „влюбить“ Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Так что меньше слов — больше оружия, и скорее к миру без нацистской буквы Z…», — написал советник главы ОП Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

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