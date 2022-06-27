«Операция рассчитана на длительное время». Украинские силы нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный — ОК Юг
Украинские силы ночью нанесли более 10 ударов по Змеиному (Фото:Maxar Technologies)
В ночь на понедельник, 27 июня, украинские силы нанесли более 10 точных ударов по острову Змеиный в Черном море.
Об этом заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы продолжаем операцию на Змеином. Этой ночью было нанесено более 10 точных поражений по острову, мы доразведываем результаты, но уже сейчас имеем первый отчет, что очередной раз поражен еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс Панцирь-С1», — сказала Гуменюк.
По ее словам, военная операция рассчитана на длительное время и абсолютное освобождение острова от оккупантов.
20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, летевших в сторону Змеиного.
21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.
После этого спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.