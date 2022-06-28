Новый удар ВСУ по Змеиному. Оккупанты не могут подойти к острову — ОК Юг

28 июня, 13:14
ВСУ нанесли еще один удар по Змеиному (Фото:Maxar Technologies)

ВСУ нанесли еще один удар по Змеиному (Фото:Maxar Technologies)

Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 28 июня, нанесли новый удар по российским оккупантам на острове Змеиный.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, после ударов ВСУ оккупанты не могут подойти к острову, чтобы оказать помощь или подвезти какое-либо вооружение и живую силу.

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Гуменюк добавила, что Змеиный остается под контролем оккупантов, а ВСУ не имеют сухопутного доступа к острову, поэтому ситуацию на этом участке можно выяснять с помощью специальных средств.

Сейчас разведка подводит итоги ударов по Змеиному.

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20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, летевших в сторону Змеиного.

https://www.youtube.com/embed/T-h4ND6u-T8

21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.

После этого спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Остров Змеиный

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