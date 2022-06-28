Новый удар ВСУ по Змеиному. Оккупанты не могут подойти к острову — ОК Юг
ВСУ нанесли еще один удар по Змеиному (Фото:Maxar Technologies)
Вооруженные силы Украины в ночь на вторник, 28 июня, нанесли новый удар по российским оккупантам на острове Змеиный.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
По ее словам, после ударов ВСУ оккупанты не могут подойти к острову, чтобы оказать помощь или подвезти какое-либо вооружение и живую силу.
Гуменюк добавила, что Змеиный остается под контролем оккупантов, а ВСУ не имеют сухопутного доступа к острову, поэтому ситуацию на этом участке можно выяснять с помощью специальных средств.
Сейчас разведка подводит итоги ударов по Змеиному.
20 июня в СМИ появилась информация, что на острове Змеиный прогремели десятки взрывов, после чего вспыхнул пожар. Очевидцы рассказывали о ракетах, летевших в сторону Змеиного.
21 июня в ОК Юг подтвердили данные об ударе по оккупантам на острове Змеиный.
После этого спутниковые снимки Maxar Technologies зафиксировали разрушение на захваченном оккупантами острове Змеиный после атаки ВСУ.
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