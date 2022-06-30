Натовский калибр. Топ-10 фактов об украинской гаубице Богдана, которая помогла прогнать оккупантов со Змеиного — инфографика 30 июня, 17:09 Гаубица Богдана (Фото:Армія Інформ)

155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) Богдана вела прицельный огонь по оккупантам, дислоцировавшимся на захваченном острове Змеиный в Черном море, сообщил 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Это первая гаубица украинского производства с натовским калибром, особенности этой установки показывает НВ в инфографике.



Впервые САУ продемонстрировали широкой публике на параде в День независимости 24 августа 2018 года. Испытания начались в декабре 2019-го, тогда же опубликовали видео так называемого гидровыстрела: испытатели произвели выстрел деревянной «болванкой», залив в ствол воду, чтобы избежать возгорания.

Видео дня

После первых испытаний в конструкцию внесли необходимые поправки, однако дальнейшие тесты затормозились из-за отсутствия 155-мм снарядов. Стрельбы из опытного образца на полигонах возобновили в 2021 году.

В мае 2022-го стало известно, что САУ Богдана применяется на фронте, а в июне Залужный поблагодарил ее конструкторов и производителей после успешной операции по освобождению Змеиного.

1. Богдана — первая украинская гаубица с пушкой 155-миллиметрового калибра, соответствующая стандартам НАТО. До 2022 года на вооружении украинской армии находились орудия советского 152-миллиметрового калибра.

2. Гаубица сконструирована на шасси полноприводного военного грузовика КрАЗ-6322 с колесной формулой 6х6 производства Кременчугского автомобильного завода.

3. Колесное шасси, впервые применяемое на украинских самоходных гаубицах, обеспечивает более высокую мобильность, чем гусеничное.

4. Орудие оснащено автоматизированной компьютерной системой управления и наведения огня. Управление системой осуществляется изнутри кабины, с наружного пульта, а также дистанционно.

5. Контейнеры для боеприпасов вмещают до 20 снарядов.

6. Скорострельность САУ Богдана — шесть выстрелов в минуту.

7. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами — 40—42 км.

8. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивными снарядами — 45—50 км (в планах было довести дальность до 60 км).

9. Минимальный радиус стрельбы — 780 м.

10. Вес гаубицы — 28 т.

Инфографика НВ 2018 года

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