Новая потеря ЧФ РФ: что известно о буксире Василий Бех, который «демилитаризовали» Военно-морские силы Украины 17 июня, 12:49 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Буксир Василий Бех в сентябре 2021 года (Фото:А.Бричевский / kchf.ru)

Украина нанесла новый удар Черноморскому флоту России: Военно-морские силы Украины поразили российский буксир Василий Бех, который вез боеприпасы, оружие и военных ЧФ РФ на остров Змеиный.

НВ рассказывает, что известно о подбитом буксире и ударе ВМС Украины по нему.

Буксир Василий Бех: главные факты о судне

Судно Василий Бех (ранее СБ-739) — одно из относительно новых пополнений Черноморского флота РФ. Буксир, который номинально считается спасательным буксирным судном, был включен в состав ЧФ РФ в марте 2017 года.

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Судно спроектировали в конструкторским бюро Вымпел в Нижнем Новгороде в рамках проекта 22870 (категория аварийно-спасательных буксирных кораблей).

Фото: А.Бричевский / kchf.ru

Буксир может выполнять такие функции:

спасение и буксировка аварийных и терпящих бедствие кораблей и судов,

тушение пожаров на судах и береговых объектах,

откачка воды и подачи электропитания на аварийное судно,

эвакуация экипажа и оказание первой медицинской помощи пострадавшим,

выполнение водолазных работ на глубинах до 60 м,

ведение поисковых и обследовательских работ, а также сбора нефтепродуктов.



Построили буксир Василий Бех на Астраханском судоремонтном заводе. Он был спущен на воду в августе 2016 года, к осень того же года отбуксирован в оккупированный Россией Севастополь. В январе 2017 года судно прошло ходовые испытания, в марте 2017 его официально включили состав российского Черноморского флота. Буксир базировался в бухте Стрелецкая (Севастополь).

Свое нынешнее название — Спасатель Василий Бех — судно получило всего год назад, в апреле 2021-го. Его назвали в честь главного инженера управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота РФ. Буксир входитв состав 145-го отряда спасательных судов ЧФ.



Фото: А.Бричевский / kchf.ru

Технические характеристики буксира Василий Бех:

водоизмещение: 1670 т ( по данным ВМС Украины — 1605 т)

по данным ВМС Украины — 1605 т) размеры: длина — 57 м, ширина — 14 м, осадка — 3,2 м.

скорость полного хода: 14 узлов.

экипаж: 26 человек



спасательное оборудование: лебедка, гак, грузоподъемные устройства, водолазный комплекс с барокамерой, средства пожаротушения — 3 лафетных ствола производительностью по 500 м3/ч; подводный аппарат Марлин-350 с глубиной работы до 400 метров.

число дополнительных мест для пострадавших/спасаемых/транспортируемых людей — 36.

Удар на пути к Змеиному: как Украина подбила буксир Василий Бех

Утром 17 июня Военно-морские силы ВСУ сообщили о том, что им удалось поразить буксир Василий Бех в тот момент, когда судно следовало к острову Змеиный. Известно, что в этот раз буксир выполнял вовсе не спасательную функцию: на украинский остров он вез боеприпасы, вооружение и личной состав Черноморского флота РФ.

На борту буксира был установлен зенитно-ракетный комплекс ТОР, чтоне помешало Военно-морским силам Украины нанести удар по судну.

Предполагаемый момент удара по буксиру Василий Бех зафиксирован на видео:

В Оперативном командовании (ОК) Юг Вооруженных сил Украины заявили, что удар был нанесен в результате «точной работы группировки разнородных сил обороны юга Украины».

В результате точного попадания буксир был превращен «в плавающий костер».

По предварительным данным ОК Юг, украинские силы сумели поразить до 70% экипажа буксира Василий Бех, судьба остальных неизвестна.

По состоянию на середину дня 17 июня известно, что другие российские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию на месте удара по буксиру Васили Бех.

Каким оружием ВМС Украины поразили российское судно, пока точно неизвестно. Глава Одесской ОВА Максим Марченко ранее сообщал, что это были противокорабельные ракеты Гарпун (Harpoon), однако позже отредактировал свой пост в Телеграм, убрав упоминание о виде оружия.

Противокорабельные ракеты Гарпун ранее обещали поставить Украине США и Дания.

Гарпун — противокорабельная малогабаритная крылатая ракета. Имеет дозвуковую скорость полета и осколочно-фугасную боевую часть массой 225 кг.

Максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 км.

Существует в вариантах:

авиационного базирования — AGM-84



корабельного ( берегового) базирования — RGM-84

берегового) базирования — RGM-84 для запуска с подводных лодок — UGM-84

Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что, по другим данным, удар был нанесен ракетой Brimstone. «В любом случае, это означает, что ВМС уже используют западное ракетное вооружение», — добавил Цаплиенко.

Российская сторона потерю буксира пока не комментировала.

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