На острове Змеиный ВСУ уничтожили ЗРК Панцирь и 49 оккупантов
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)
На острове Змеином ВСУ попали во вражеские ЗРК Панцирь С1, радиолокационную станцию и автомобильную технику. Кроме того, было уничтожено 49 оккупантов.
Об этом сообщает ОК Юг.
Украинские военные за сутки, 21 июня, уничтожили 49 россиян, две самоходных гаубицы Мста-С, один тягач, одну станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также пять единиц бронированной и автомобильной техники.
За сутки украинские подразделения выполнили 150 огневых задач, из авиации нанесено пять ударов по противнику.
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