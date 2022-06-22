На острове Змеиный ВСУ уничтожили ЗРК Панцирь и 49 оккупантов 22 июня, 04:57 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

На острове Змеином ВСУ попали во вражеские ЗРК Панцирь С1, радиолокационную станцию и автомобильную технику. Кроме того, было уничтожено 49 оккупантов.

Об этом сообщает ОК Юг.



Украинские военные за сутки, 21 июня, уничтожили 49 россиян, две самоходных гаубицы Мста-С, один тягач, одну станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также пять единиц бронированной и автомобильной техники.

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За сутки украинские подразделения выполнили 150 огневых задач, из авиации нанесено пять ударов по противнику.

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