На острове Змеиный ВСУ уничтожили ЗРК Панцирь и 49 оккупантов

22 июня, 04:57
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

На острове Змеином ВСУ попали во вражеские ЗРК Панцирь С1, радиолокационную станцию и автомобильную технику. Кроме того, было уничтожено 49 оккупантов.

Об этом сообщает ОК Юг.

Украинские военные за сутки, 21 июня, уничтожили 49 россиян, две самоходных гаубицы Мста-С, один тягач, одну станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также пять единиц бронированной и автомобильной техники.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=450762200215180
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За сутки украинские подразделения выполнили 150 огневых задач, из авиации нанесено пять ударов по противнику.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПЗРК Юг Украины Война России против Украины Остров Змеиный

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