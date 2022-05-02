Работает Байрактар. Сегодня утром украинские военные уничтожили два российских катера возле острова Змеиный — видео

2 мая, 10:06
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Украинские военные уничтожили два российских катера возле острова Змеиный с помощью Байрактара (Фото:Кадр видео Валерий Залужный/Telegram)

Украинские военные уничтожили два российских катера возле острова Змеиный с помощью Байрактара (Фото:Кадр видео Валерий Залужный/Telegram)

Утром 2 мая украинские военные уничтожили два российских катера типа Раптор возле острова Змеиный.

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Соответствующее видео опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что катера уничтожили с помощью Байрактара.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/TnBCxV_7ff8

В ночь на 28 апреля Оперативное командование Юг сообщило, в результате атаки на временно захваченный Вооруженными силами РФ остров Змеиный уничтожены три зенитные установки и ЗРК Стрела-10 оккупантов, машина связи — серверная с телекоммуникационным оборудованием и 42 военных.

После противник с помощью катеров Раптор начал попытки эвакуировать и пополнить личным составом свои подразделения, остающихся на острове.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Катер Bayraktar TB2 Валерий Залужный Байрактар Война России против Украины Остров Змеиный

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