Работает Байрактар. Сегодня утром украинские военные уничтожили два российских катера возле острова Змеиный — видео
Украинские военные уничтожили два российских катера возле острова Змеиный с помощью Байрактара (Фото:Кадр видео Валерий Залужный/Telegram)
Утром 2 мая украинские военные уничтожили два российских катера типа Раптор возле острова Змеиный.
Война России против Украины — главные события 2 мая
Соответствующее видео опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Он отметил, что катера уничтожили с помощью Байрактара.
В ночь на 28 апреля Оперативное командование Юг сообщило, в результате атаки на временно захваченный Вооруженными силами РФ остров Змеиный уничтожены три зенитные установки и ЗРК Стрела-10 оккупантов, машина связи — серверная с телекоммуникационным оборудованием и 42 военных.
После противник с помощью катеров Раптор начал попытки эвакуировать и пополнить личным составом свои подразделения, остающихся на острове.
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