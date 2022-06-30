«Их выбили»: в ОПУ опровергли версию о том, что бегство РФ со Змеиного было «жестом доброй воли» 30 июня, 13:14 Оккупанты сбежали со Змеиного после очередного удара ВСУ (Фото:ОК Юг / Facebook)

Глава Офиса президента Андрей Ермак опроверг заявление кремлевского режима о том, что бегство российских войск со Змеиного было якобы «жестом доброй воли».

У себя в Telegram-канале он подчеркнул, что единственной причиной такого шага является то, что ВСУ буквально «выбили» оккупантов с острова.

«На россии говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как „жест доброй воли“. Мол, россия таким образом не мешает гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это — сплошной фейк», — написал глава ОПУ.

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По его словам, утверждения РФ о «гуманитарных» мотивах противоречат реальности, поскольку буквально сегодня утром ее войска обстреляли склад с зерном в Днепропетровской области.

«Россия продолжает провоцировать продовольственный кризис и врать. Они по-прежнему блокируют наши порты и уничтожают зерно. Им нужен мировой голодомор», — добавил Ермак.

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