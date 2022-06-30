Советник главы МВД объяснил важность освобождения острова Змеиный 30 июня, 13:00 Почему так важно освобождение острова Змеиный для Украины (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил, что освобождение острова Змеиный важно для Украины тем, что Россия потеряла свою силу в этой части Черного моря.

В эфире телемарафона он отметил, что Украина нивелировала весь Черноморский флот РФ в этой части акватории Черного моря, практически при этом не имея своего.

«Теперь россияне ничего не могут сделать в акватории, кроме, к сожалению, обстрелов украинских городов ракетами Калибр со своих кораблей. Но с точки зрения высадки десанта они несостоятельны в этой части моря», — сказал Денисенко.

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30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и, вероятно, покинули остров.

Сейчас Змеиный покрыт пожарами, раздаются взрывы.

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о позорном бегстве своих военных с острова Змеиный и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти на такой шаг из-за ударов ВСУ.



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